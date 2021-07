Aktualisiert am

Notruf gewählt : Kinder inszenieren angeblichen Amoklauf in Kiel

Eine Telefonzelle in der Innenstadt (Symbolbild) Bild: Helmut Fricke

An einer Telefonzelle wählen mehrere Jugendliche den Polizeinotruf und spielen ein Video mit Schussgeräuschen ab. Eine Streife in der Nähe macht die Gruppe schnell ausfindig und verhindert so einen Großeinsatz.