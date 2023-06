Festnahme in Österreich : Mutter sperrte Sohn in Hundebox

Sie quälte ihren zwölf Jahre alten Sohn körperlich und seelisch: In Niederösterreich wurde eine Frau festgenommen, die ihr Kind unter anderem durchnässt in eine Hundetransportbox sperrte. Die Polizei ermittelt wegen Mordversuchs.

Ein Fall schwerster Kindesmisshandlung, der am Montag publik geworden ist, erschüttert Österreich. Demnach soll eine 32 Jahre alte Frau ihren zwölf Jahre alten Sohn im niederösterreichischen Waldviertel über längere Zeit körperlich und seelisch gequält, zeitweise in eine Hundebox gesperrt, durchnässt und starker Kälte ausgesetzt haben. Gegen die Mutter wird unter anderem wegen Mordversuchs ermittelt.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Ende November vergangenen Jahres fand eine Sozialarbeiterin das Kind schwer unterkühlt und ohnmächtig vor und verständigte den Rettungsdienst. Im Krankenhaus konnte das Leben des Jungen gerettet werden, die Mutter wurde angezeigt und festgenommen. Öffentlich wurde der Fall jetzt (zunächst gemeldet in der Zeitung „Kurier“), weil sie eine Grundrechtsbeschwerde gegen die Untersuchungshaft eingebracht hat, die im Mai vom Obersten Gerichtshof (OGH) in Wien abgewiesen wurde.

Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass gegen die Frau wegen versuchten Mordes und anderer Delikte wie Quälen und Vernachlässigen unmündiger Personen sowie Freiheitsberaubung ermittelt wird. Sie soll ihren Sohn mehrfach mit kaltem Wasser übergossen und währenddessen bei Minus­graden für mehrere Stunden das Fenster der Wohnung geöffnet haben. Als das Kind ins Krankenhaus gebracht wurde, hatte es eine Körpertemperatur von 26,8 Grad und war wegen der Unterkühlung im Koma.

„Gravierende psychische Störung“ bei der Mutter vermutet

Laut der OGH-Entscheidung, mit der die Verhängung der Unter­suchungs­haft bestätigt wurde, soll die Frau den Jungen zumindest zwischen Anfang September und 22. November 2022 misshandelt haben, „indem sie diesen wiederholt – zuletzt täglich – mit den Fäusten schlug, es unterließ, seine Verletzungen medizinisch versorgen zu lassen, ihm durch Zerren und gewaltsames Festhalten Häma­tome zufügte, ihn auf einem Hundenest schlafen ließ, ihn hungern ließ und ihn in zahlreichen Angriffen mit kaltem Wasser übergoss“.

Außerdem soll sie den Zwölfjährigen gefesselt, geknebelt und ihn wiederholt über Stunden in eine Hundebox eingesperrt haben, „die sie mit Gegenständen beschwerte und mit der Öffnung gegen die Wand schob, sodass der Unmündige nicht entkommen konnte“.

Mehr zum Thema 1/

In welchem Ort sich das zugetragen hat, wurde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht mitgeteilt. Das Waldviertel liegt an der tschechischen Grenze, zuständig für den Fall ist die Staatsanwaltschaft Krems. Nach deren Auskunft rechne man mit einer Entscheidung über eine Anklage „Ende des Sommers“. Es stünden noch mehrere Gutachten aus, unter anderem zur psychischen Verfassung der Mutter. In der OGH-Entscheidung wird vermutet, dass eine „gravierende psychische Störung“ der Frau in Verbindung mit einer „offensichtlich vorliegenden sadistischen Persönlichkeit“ vorliege.