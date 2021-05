Dänischenhagen bei Kiel : Zwei Tote nach Schüssen in Wohngebiet

Nach Schüssen in Dänischenhagen hat die Polizei auch eine Häusergruppe in Kiel abgeriegelt. Zu den Hintergründen der Tat ist bisher nichts bekannt. Die Polizei betont, dass keine Amoklage besteht.

In einem Haus in Dänischenhagen waren zuvor zwei leblose Menschen entdeckt worden. Bild: dpa

In Dänischenhagen in Schleswig-Holstein hat ein Bewaffneter am Mittwoch zwei Menschen erschossen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Kiel mitteilten, setzte sich der mutmaßliche Täter danach anscheinend mit einem Auto in die nahe Landeshauptstadt ab. Auch dort suchten Einsatzkräfte nach Angaben der Ermittlungsbehörden deshalb nach dem Verdächtigen. Es gab einen größeren entsprechenden Einsatz, die Polizei riegelte das Brauereiviertel in Kiel ab. Dort soll ein weißer SUV, der möglicherweise dem Täter zugeordnet werden kann, gesehen worden sein, wie eine Sprecherin des Landespolizeiamtes am Mittwoch sagte.

Im Moment müsse man davon ausgehen, dass der Täter noch bewaffnet sei. In einem Haus in Dänischenhagen waren zuvor zwei leblose Menschen in einer Doppelhaushälfte entdeckt worden. Es handele sich um eine männliche und eine weibliche Person. Die Polizei wurde wegen der Schüsse alarmiert. Nach Angaben der Polizei wurden diverse Hülsen am Tatort gefunden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Zu den Hintergründen der Tat ist den Angaben zufolge noch nichts bekannt. Die Polizei betont allerdings, dass keine Amoklage besteht. In einem Tweet der Kieler Stadtverwaltung war zunächst vom "Verdacht" auf einen Amoklauf die Rede. Bürger entlang einiger Straßen wurden aufgerufen, drinnen zu bleiben.

Laut Ermittlern ereignete sich das Tötungsdelikt in der kleinen Gemeinde Dänischenhagen gegen elf Uhr. In einem Doppelhaus wurden Schüsse abgefeuert, nach ersten Meldungen von der Einsatzstelle starben ein Mann und eine Frau.