In Kalifornien : Sieben Tote auf illegaler Marihuana-Plantage in Kalifornien

Auf einer illegalen Marihuana-Plantage sind im Süden Kaliforniens sieben Menschen erschossen worden. Die Polizei habe nach einem Bericht über einen Angriff mit einer tödlichen Waffe in einem Haus in Aguanga bei San Diego eine Frau mit Schusswunden entdeckt, teilte das Sheriff-Büro von Riverside am Montagabend (Ortszeit) mit. Außerdem seien sechs Leichen gefunden worden. Verdächtige habe man zunächst nicht ermitteln können.

Die Frau starb trotz der Einleitung lebensrettender Maßnahmen auf dem Weg ins Krankenhaus. In der Anlage sei Marihuana illegal geerntet und verarbeitet worden, hieß es weiter. Beamte hätten Hunderte Pflanzen und mehr als 450 Kilogramm Marihuana sichergestellt.

Zwar ist Cannabis in den Vereinigten Staaten auf Bundesebene verboten, in Kalifornien darf es seit 2018 in zertifizierten Geschäften jedoch an Personen, die älter als 21 Jahre sind, verkauft werden. Seitdem gilt Cannabis im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Amerikas als wichtiger Wirtschaftsfaktor.