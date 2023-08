Aktualisiert am

US-Bundesstaat Kalifornien : Ehemaliger Polizist erschießt drei Menschen in Bar

Polizei-Einsatz vor der Bar „Cook's Corner“, nachdem ein Mann dort mehrere Menschen erschossen hat. Bild: AP

In einer Bar in Orange County hat ein Mann das Feuer eröffnet. Vier Menschen sind tot, darunter der Schütze. Sechs weitere Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht.