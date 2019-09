34 Häftlinge betroffen : JVA Castrop-Rauxel aus Sicherheitsgründen geräumt

34 Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel wurden am Donnerstag aus Sicherheitsgründen in ein Bielefelder Gefängnis verlegt. Der Grund: Ein größer werdender Riss in der Wand der JVA. Bei der Räumung verletzte sich ein Häftling.

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Castrop-Rauxel ist wegen baulicher Probleme geräumt worden. Ein Riss sei am Mittwoch an dem Gebäude deutlich größer geworden und deshalb seien die Häftlinge noch am selben Tag verlegt worden, sagte ein Sprecher des Justizministeriums in Düsseldorf am Donnerstagabend. Der „WDR“ berichtete, dass am Mittwoch ein Gebäudeteil abgesackt sei.

Betroffen seien ausschließlich Gefangene des offenen Vollzuges, die in eine andere JVA mit freien Kapazitäten umgesiedelt worden seien. Sie hätten jetzt allerdings am Morgen längere Anfahrtswege zu ihren Arbeitsstätten. Laut „WDR“ wurden 34 Häftlinge im Polizeikonvoi nach Bielefeld-Sennestadt verlegt. Im Zuge der Räumung verletzte sich nach Angaben des Justizministeriums ein Häftling versehentlich.

Dem Ministerium zufolge ist die Verlegung so vieler Häftlinge außergewöhnlich, doch habe man durch den Zustand des Gebäudes keine andere Wahl gehabt. Dem „WDR“ zufolge könnten die Risse aufgrund eines zu weichen Untergrundes entstanden sein. Das Land NRW, die Gefängnisleitung und ein Gutachter wollen nun gemeinsam beraten, wie es weitergeht.