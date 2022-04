Prozess um Juwelendiebstahl : Haben die Wachleute bewusst weggeschaut?

Am 19. November 2019 um 2.20 Uhr tauchen vier der Täter erstmals am Dresdner Residenzschloss auf. Fünf Tage sind es noch bis zu dem auf­sehen­erregenden Einbruch, bei dem sie Juwelen im dreistelligen Millionenwert stehlen werden. Die Männer laufen an der Westseite des Museums-Komplexes entlang, wo im Erdgeschoss die Räume des Grünen Gewölbes liegen, der Schatzkammer, die Sachsens Kurfürst August der Starke vor 300 Jahren einrichten ließ und einer – freilich aus­gewählten – Öffentlichkeit zugänglich machte.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden.



Gut 20 Minuten lang schlendern die Täter am Zaun entlang, queren immer wieder die Sophienstraßen zur gegenüber liegenden Schinkelwache, der Vorverkaufsstelle der Semperoper, und sondieren das Terrain. Um 2.42 Uhr gehen drei von ihnen an die Ecke des Nordwestturms des Schlosses, sie haben eine Art Seesack dabei und gucken sich kurz um. Dann steigen sie über ein Mauerstück, das Zaun und Fassade verbindet.

Das alles haben Überwachungskameras aufgezeichnet, die das Geschehen in Echtzeit in den Saal des Landgerichts Dresden bringen, in dem seit Ende Januar gegen sechs Angeklagte verhandelt wird, denen die Staatsanwaltschaft unter anderem diesen schweren Bandendiebstahl vorwirft. Gut eine halbe Stunde lang operieren die Männer hinter dem Mauerstück, wo jenes Fenster liegt, durch das sie fünf Tage später in das Museum einbrechen werden.

Auf den Überwachungskameras sieht man: nichts

Der Ort ist perfekt gewählt, liegt er doch in einem engen Dreieck aus Mauer, Turm und Gebäude, das auf den Überwachungskameras dunkel bleibt. Sosehr man sich auch müht, man sieht: nichts. Ab und an blitzt lediglich eine Taschenlampe auf, während außerhalb einer der Täter Schmiere steht oder vielmehr geht: Sichtlich nervös läuft er immer wieder vom Zaun über die Straße zur Wache und zurück. Um 3.09 Uhr tauchen plötzlich große Schatten der Täter an der Schlossfassade auf, als sie im Gegenlicht der Straßenlaternen nacheinander auf die Mauer steigen und zurück auf die Straße springen. Zwei Minuten später verlassen sie den Ort. Ihre ersten Vorbereitungen sind getroffen.

Fast alle der sechs Angeklagten ver­folgen die Aufnahmen sehr interessiert, womöglich schauen sie sich hier sogar – einige jedenfalls gucken durchaus stolz – bei der Arbeit zu. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, die Haupttäter zu haben. Die Männer im Alter zwischen 23 und 28 Jahren stammen aus dem Berliner Remmo-Clan und sind bis auf einen alle schon einschlägig aufgefallen. Zwei von ihnen, Wissam und Ahmed, sitzen schon wegen des Diebstahls der 100-Kilo-Goldmünze aus dem Berliner Bode­-Museum in Haft. Der Wert der Dresdner Juwelen aber übersteigt selbst auf dem Schwarzmarkt – denn reguläre Juweliere würden die Stücke sofort erkennen – den der Münze um ein Vielfaches. Von der Beute fehlt jede Spur. Doch an den ersten Prozesstagen geht es vor allem darum, wie die Täter in das angeblich wie Fort Knox gesicherte Museum gelangen konnten. Der Befund wird mit jedem Prozesstag erschreckender. Denn es wurde ihnen denkbar leicht gemacht.

Das geht schon mit den Über­wachungs­videos los. An Kameras mangelte es nicht, ganze 20 Stück waren damals rings um das Schloss angebracht, von denen drei jene Fassade abdeckten, hinter der sich das Grüne Gewölbe befindet. Sie zeichneten nicht nur am 19., sondern auch am 21. und 23. November auf, wie die Täter in aller Ruhe ihren Vorbereitungen nachgingen. So muss das Publikum im Saal fassungslos zusehen, wie die Männer an jenen Tagen abermals über die Mauer steigen, wie ihre Taschenlampen mehrfach aufblitzen und in den Fenstern deutlich reflektieren und wie auf der Straße zu nachtschlafender Zeit ein oder zwei Mittäter alles andere als ruhig auf und ab laufen.