Manfred G. und seine Anwältin Regina Rick Bild: privat

Manfred G. saß fast 14 Jahre in Haft – möglicherweise grundlos. Jetzt startet sein Wiederaufnahmeverfahren. So was kommt selten vor, das Beharrungsvermögen der deutschen Justiz ist groß. Eine Gruppe von Anwälten will das ändern.