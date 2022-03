Ukraine-Flüchtlinge : Junge Ukrainerin auf Hotelschiff in Düsseldorf vergewaltigt

In einem auch als Flüchtlingsunterkunft genutzten Hotelschiff, das derzeit am Rheinufer in der Düsseldorfer Altstadt liegt, soll eine vor Putins Angriffskrieg auf die Ukraine geflüchtete 18 Jahre alte Frau von zwei anderen Flüchtlingen sexuell missbraucht worden sein. Wie erst jetzt bekannt wurde, befinden sich die beiden mutmaßlichen Täter – ein 26 Jahre alter gebürtiger Tunesier, der ukrainische Papiere besitzt und ein 37 Jahre alter Mann aus Nigeria – bereits seit dem 8. März in Untersuchungshaft. Die Nationalitäten der beiden sind noch nicht abschließend geklärt.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler vergewaltigte am frühen Abend des 6. März zunächst der jüngere Mann die Ukrainerin in einem Zimmer des Hotelschiffs „Oscar Wilde“, auf dem neben Touristen derzeit auch rund zwei Dutzend Flüchtlinge untergebracht sind. Unmittelbar nach der Tat vertraute sich die schockierte und aufgewühlte Frau dem älteren Mann an, der sie unter dem Vorwand sie zu beschützen in sein Zimmer lockte. Dort soll es dann zum zweiten sexuellen Übergriff gekommen sein. Danach bat die junge Ukrainerin einen Bekannten aus Deutschland um Hilfe, der schließlich die Polizei alarmierte.

Nach Informationen der F.A.Z. handelt es sich um den ersten sexuellen Übergriff auf eine aus der Ukraine geflüchtete Frau, der den Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen bekannt geworden ist.