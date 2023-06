Aktualisiert am

In Frankfurt ist ein Jugendlicher nach einer Schlägerei bei einem Fußballturnier gestorben. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Die Vereine trauern – und müssen sich der Frage nach Gewalt im Amateurfußball stellen.

Am Donnerstagmorgen sieht es beim SV Viktoria Preußen 07 aus, als wäre nie etwas geschehen. Die Sonne scheint auf die Fußballplätze, das Vereinsheim ist ge­schlossen, noch ist keine Menschenseele zu sehen. Ein ganz normaler Fußballverein. Das Innenleben aber sieht anders aus.

Vor vier Tagen hat sich hier eine Tragödie ereignet, die den Verein aus dem Frank­furter Stadtteil Eckenheim erschüttert hat. Beim „Germany Cup“, einem in­terna­tionalen Jugendturnier, das im Frühjahr und Sommer an 14 Standorten in ganz Deutschland stattfindet, kam es nach ei­nem Spiel zu einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen einer Mannschaft aus Berlin und einer aus Frankreich. Eine Rangelei nach dem Abpfiff eskalierte derart, dass ein Fünfzehnjähriger aus Berlin nach einem Schlag gegen den Kopf zusammenbrach und im Krankenhaus für hirntot erklärt wurde. Am Mittwoch teilten Polizei und Staatsanwaltschaft schließlich mit, er sei gestorben.