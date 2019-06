Opfer gestorben : 15-Jähriger attackiert Mann mit Messer

Bei einem Streit soll ein 15-Jähriger an einer Bushaltestelle in Siegen einem 47 Jahre alten Mann mit einem Messer mehrmals in den Oberkörper gestochen haben. Zwischen dem Jugendlichen und dem 47 Jahre alten Mann war es den Ermittlungen zufolge am Donnerstag an einer Bushaltestelle in Siegen zu einem Streit gekommen. Worum es dabei ging, wurde zunächst nicht bekannt. Plötzlich soll der 15-Jährige ein Messer gezogen und den Mann mehrfach in den Oberkörper gestochen haben. Wie die Staatsanwaltschaft bekannt gab, ist der 47-Jährige bei dem Angriff so schwer verletzt, dass er am Abend an den Folgen starb.

Der 15-Jährige sei nach der Tat zunächst geflohen und noch am Donnerstagabend vorläufig festgenommen worden. Über eine Inhaftierung werde im Laufe des Freitags entschieden. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als Tötungsdelikt. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Polizei machte wegen des jugendlichen Alters keine weiteren Angaben zum Tatverdächtigen.

Erste Ermittlungen haben bereits ergeben, dass der Tatverdächtige möglicherweise ein Bekannter des Sohnes des Opfers ist. „Wir gehen davon aus, dass der Sohn des Getöteten und der Tatverdächtige sich kennen“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Siegen am Freitag auf Anfrage. Zuerst hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ über den Zusammenhang berichtet.