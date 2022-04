Frankreich : Jugendliche werfen 14-Jährige in Seine – zehn Jahre Haft wegen Mordes

Raketen töten mehr als 30 Zivilisten, die auf Evakuierung warten +++ 100 Verletzte bei Angriff auf Bahnhof in Kramatorsk im Gebiet Donezk +++ Bundesregierung einigt sich auf Hilfspaket für Unternehmen +++ 26 Tote in den Trümmern in Borodjanka nahe Kiew entdeckt +++ Alle Entwicklungen im Liveblog