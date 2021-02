Aktualisiert am

Sie stacheln sich auf Tiktok und Twitter an

Bandenkriege in Frankreich

Bandenkriege in Frankreich :

Bandenkriege in Frankreich : Sie stacheln sich auf Tiktok und Twitter an

In Frankreich nehmen die gewalttätigen Konflikte zwischen Jugendbanden zu. Dabei erweitern soziale Netzwerke die Eskalationsmöglichkeiten: Online werden Feindseligkeiten ausgetauscht, auf der Straße kommt es zur Schlägerei.

Auf dem Betonplatz am Beaugrenelle wurde der 15 Jahre alte Yuriy angegriffen. Bild: AFP

Die Szene stammt nicht aus einem Kinofilm, sondern spielte sich in einem bürgerlichen Wohnviertel von Paris ab: Ein Dutzend schwarzgekleideter vermummter Angreifer prügelt auf einen Jugendlichen ein. Sie schlagen und treten ihr Opfer auch noch, als es regungslos am Boden liegt. Das Video der Attacke, die sich am 15. Januar ereignete, hat viele Franzosen schockiert. Die Ermittler haben gegen elf mutmaßlich beteiligte Jugendliche Strafverfahren wegen versuchten Totschlags und Beihilfe zu versuchtem Totschlag eingeleitet. Zwei Jugendliche stellten sich aus eigenen Stücken der Polizei.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Alles deutet darauf hin, dass der 15 Jahre alte Yuriy, ein französisch-ukrainischer Doppelstaatsbürger, Opfer eines brutalen Bandenkriegs wurde. Yuriy hatte Glück, eine sechsstündige Operation rettete ihm das Leben. Aber die Langzeitfolgen sind nicht abzusehen. „Wird er je wieder derselbe sein?“, fragte seine Mutter in einem Fernsehgespräch. „Sie schlugen ihm den Schädel ein, brachen ihm Arm, Finger, Schulter und Rippen.“ Das Gehirn habe an mehreren Stellen heftige Schläge abbekommen. „Ich habe versprochen, stark zu bleiben. Aber sein eigenes Kind so leiden zu sehen ist unerträglich.“