„Keine Zufallstat“ : Schwulenaktivist in Florida ermordet

Vor vier Wochen wurden Jorge Diaz-Johnstons Tennisschläger aus dem Keller seines Hauses in Tallahassee gestohlen, drei Tage später sein Auto. Am 8. Januar entdeckten Müllmänner den Leichnam des amerikanischen Vorkämpfers der Homosexuellenehe auf einer Deponie in Baker im Bundesstaat Florida. Nach einer Vermisstenmeldung hatte das Tallahassee Police Department zuvor tagelang nach dem 54 Jahre alten Mann gesucht. „Wir gehen nicht davon aus, dass dieser Mord eine Zufallstat war“, teilte die Polizei nach der Obduktion am Dienstag mit. Wie und wann Diaz-Johnston starb, blieb allerdings offen. Das Tallahassee Police Department ermittelt in alle Richtungen.

Diaz-Johnston, ein Bruder des früheren Bürgermeisters von Miami, Manny Diaz, war 2014 als Verfechter der Schwulenehe bekannt geworden. Mit seinem Lebensgefährten Don Johnston und weiteren fünf gleichgeschlechtlichen Paaren verklagte er damals das Standesamt des Bezirks Miami-Dade, das ihnen die Heiratslizenz verweigert hatte. Einige Monate vor der Legalisierung der gleich­geschlechtlichen Ehe in Amerika durch den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten erstritt Diaz-Johnston damals das Recht, seinen Lebensgefährten zu heiraten. Wenige Wochen später legalisierte Miami-Dade die gleichgeschlechtliche Ehe, anschließend hob ein Bundes­gericht das Verbot der Schwulenehe für den ganzen Bundesstaat Florida auf.

Nach dem wegweisenden Urteil war Diaz-Johnston im März 2015 mit seinem Partner Johnston vor den Traualtar ge­treten. Wie die Zeitung „Tallahassee Democrat“ berichtete, soll er sich aber vor einigen Monaten von seinem Ehemann getrennt haben. Anfang Oktober bezog Diaz-Johnston eine eigene Wohnung an der Alachua Avenue, schrieb sich für das Fach Religionswissenschaften an der Florida State University ein und trat eine Stelle in einer Rechtsanwaltskanzlei an. Am Nachmittag des 3. Januars wurde er in der Nähe der Kanzlei zum letzten Mal lebend gesehen.

Mehr zum Thema 1/

Nachbarn erinnerten sich an den Wagen eines Mitbewohners des 54-Jährigen, der in den Tagen nach seinem Verschwinden an einem ab­gelegenen Platz hinter dem Haus stand. Die Polizei in Tallahassee versucht jetzt zu rekonstruieren, wie Diaz-Johnstons Leichnam zur fast 250 Kilometer ent­fernten Mülldeponie in Baker an der Grenze zu Alabama gelangte – und ob der Diebstahl seines Wagens und seiner Tennisausrüstung etwas mit der Ermordung des Vorkämpfers der Homosexuellen­bewegung zu tun hat.