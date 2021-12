Zerstörte Fenster : Kirche in Stuttgart verwüstet

Unbekannte Täter sind am Wochenende in die evangelische Johanneskirche am Feuersee in Stuttgart eingebrochen und haben mehr als 20 Fenster mit teils bedeutender Glasmalerei zerstört.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden auch Bänke aus der Verankerung gerissen und Bibeln durch den Kirchenraum geworfen. Auch mit einem Feuerlöscher sprühten die Täter. Zudem hätten sie die Tür zur Empore aufgebrochen.

Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) sprach von einem „Akt blinder Zerstörungswut und des Kulturbruchs“. Er verurteile diesen „Akt der Finsternis mitten im Advent“. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro und sucht nach Zeugen. Am Montagmorgen gab es noch keine näheren Erkenntnisse, wie eine Polizeisprecherin sagte.