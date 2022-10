Berufungsverfahren : Jérôme Boateng steht wieder vor Gericht

Hände in die Hosentaschen, Hände wieder raus. Jérôme Boateng, so schmal geworden, dass er trotz seiner ­Größe fast schmächtig wirkt, weiß nicht so recht, wohin mit sich, als er am Donnerstagmorgen im Münchner Land­gericht I den Gerichtssaal betritt, in dem sich schon Beate Zschäpe verantworten musste. Auch Boateng kennt den Saal, vor rund einem Jahr wurde er hier vom Münchner Amtsgericht wegen Körperverletzung und Beleidigung seiner ehemaligen Lebensgefährtin zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen verurteilt. Beim Besserverdiener Boateng summierte sich der Tagessatz auf 30.000 Euro, 1,8 Millionen hätte er also zahlen müssen. Doch nicht nur er – auch Staats­anwaltschaft und Nebenklage legten Berufung gegen das Urteil ein.

Ein Urteil, das der Vorsitzende Richter Andreas Forstner am Donnerstag als gutes Urteil bezeichnet. Er bringt nicht nur sein Unverständnis über die Berufungsanträge zum Ausdruck, sondern weist den Profifußballer auch darauf hin, dass er sich im neuen Verfahren auch verschlechtern könne.