Wer ist Ghislaine Maxwell? : Sie versorgte den „Lolita Express“

Der zweitschlimmste Tag in Ghislaine Maxwells Leben war der 5.November 1991. Damals wurde der nackte Leichnam ihres Vaters Robert vor den Kanarischen Inseln aus dem Atlantik gezogen, wo er mit seiner Yacht geankert hatte. Spekulationen über einen Mord oder Suizid brachten die Welt der damals Neunundzwanzigjährigen aus dem Lot – besonders als bekannt wurde, dass ihr Vater, der britische Medienmogul, mehr als 450 Millionen Pfund aus der Pensionskasse seines Konzerns Maxwell Communication Corporation abgezweigt hatte. Die Oxford-Absolventin flüchtete damals nach New York.

Fast 30 Jahre später, an diesem Dienstag, erwartet sie dort wohl der schwärzeste Tag ihres Lebens: die Anklageerhebung wegen Verführung Minderjähriger zu illegalen sexuellen Handlungen. Die Staatsanwälte werfen Maxwell vor, für den Finanzmanager und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein jahrelang Mädchen rekrutiert und sie auf sexuelle Begegnungen mit ihm sowie seiner prominenten Entourage vorbereitet zu haben. „Maxwell freundete sich mit den Opfern an“, heißt es in der Anklageschrift. „Sie versuchte, sexuellen Missbrauch für die minderjährigen Opfer normal erscheinen zu lassen, indem sie mit ihnen sexuelle Themen ansprach, sich vor ihnen auszog oder bei sexuellen Handlungen zwischen ihnen und Epstein anwesend war.“ Manchmal habe Maxwell die Mädchen auch selbst missbraucht. Ihr drohen bis zu 35 Jahre Haft.

Im Landsitz mit 53 Zimmern aufgewachsen

Maxwell kam im Pariser Nobelvorort Maisons-Laffitte zur Welt, zog aber bald nach Oxford. In Headington Hill Hall, einem Landsitz mit 53 Zimmern im Osten der Universitätsstadt, wuchs sie als neuntes Kind der französischen Fabrikantentochter Elisabeth Meynard und des Verlegers Robert Maxwell umgeben von Luxus auf. Nach dem Abschluss an der Oxford-Universität avancierte sie zum It-Girl. Maxwell tanzte sich durch das Londoner Nachtleben, arbeitete für Oxford United, die Fußballmannschaft ihres Vaters, und gründete den Club „Kit Kat“, in dem sich Britinnen der „Upper Crust“ über Wirtschaft und Politik austauschten.

Nach dem Tod ihres Vaters war es mit der Londoner High Society vorbei. Als die Zeitungen begannen, über Robert Maxwells Betrügereien zu berichten, traute sich seine jüngste Tochter nur noch mit Perücke aus dem Haus. Wenig später bestieg sie eine Concorde, mietete eine Wohnung in Manhattan und suchte sich eine Stelle als Immobilienmaklerin. Ihr Treuhandfonds soll mit etwa 100.000 Euro eher dürftig ausgestattet gewesen sein.

Auf der Suche nach einem wohlhabenden Partner begegnete sie Epstein. Wie Maxwells Vater galt der amerikanische Multimillionär als Exzentriker. Sein Vermögen, erzählte man sich Anfang der neunziger Jahre in New York, hatte der ehemalige Lehrer mit Investments für Leslie Wexner, Gründer der L Brands Corporation und ihrer Marken Victoria’s Secret und Abercrombie & Fitch, verdient. Maxwell und der acht Jahre ältere Epstein schienen ein perfektes Paar.

Er hatte Geld, sie Kontakte

Der Sohn eines Gärtners aus Brooklyn hatte Geld, Londons früheres It-Girl Kontakte. Fotos zeigen sie mit Prinz Andrew, Sarah Ferguson, Naomi Campbell, Mick Jagger, Piers Morgan, Elon Musk und dem heutigen Präsidenten Donald Trump. Mit Oscar-Preisträger Kevin Spacey, inzwischen durch Übergriffe auf junge Männer aufgefallen, posierte Maxwell 2002 auf dem Thron des Buckingham-Palastes. Vier Jahre später besuchte sie zusammen mit Epstein und Hollywoods Serienvergewaltiger Harvey Weinstein die Feier zum 18.Geburtstag von Prinzessin Beatrice, Prinz Andrews Tochter und Enkelin der britischen Königin Elisabeth II. Als der frühere amerikanische Präsident Bill Clinton seine Tochter Chelsea im Sommer zum Traualtar führte, stand Ghislaine Maxwell in der ersten Reihe.

Was sich laut Anklage hinter den Türen von Epsteins Anwesen in Manhattan, New Mexico, Paris und auf der Karibik-Insel Little Saint James abspielte, war dagegen wenig glamourös. In Epsteins Auftrag soll Maxwell vor Schulen und Einkaufszentren immer wieder Mädchen angesprochen haben. Mutmaßliche Opfer wie Virginia Roberts Giuffre beschreiben sie als „kaltblütige Kupplerin“, die das Vertrauen der Mädchen gewann, um sie dann Epstein zum Fraß vorzuwerfen. Mit Epsteins Privatflugzeug, genannt „Lolita Express“, soll Maxwell regelmäßig Minderjährige zu seinen Anwesen gebracht haben.

Die Staatsanwälte werfen Maxwell vor, die Mädchen dort an Bekannte und Freunde weitergereicht zu haben. Virginia Roberts Giuffre soll Prinz Andrew allein 2001 dreimal sexuell zu Diensten gewesen sein. Die Videos der verbotenen Begegnungen, die Maxwell angeblich heimlich aufnahm, bleiben vorerst verschwunden. Ob die Ermittler tatsächlich einige der Aufnahmen nach Epsteins Verhaftung im vergangenen Sommer im Safe seines Hauses in Manhattan fanden, wird wohl erst der Strafprozess gegen Maxwell zeigen.

Bevor Maxwells früherer Lebensgefährte vor Gericht gestellt werden konnte, war er im vergangenen August erhängt in seiner Zelle gefunden worden. Maxwell, die die Beziehung zu Epstein angeblich 2007 nach dessen Verurteilung in Florida wegen sexuellen Missbrauchs einer Dreizehnjährigen beendet hatte, tauchte damals unter. Vor knapp zwei Wochen entdeckten Ermittler sie in einer entlegenen Villa im Bundesstaat New Hampshire.

Der bevorstehende Prozess könnte nicht nur das Leben der Angeklagten abermals aus dem Lot bringen. Maxwell soll im Besitz des „Little Black Book“ sein, in dem Epstein die Namen prominenter Mittäter notierte. Maxwells Anwälte bereiten eine Verteidigungsstrategie zwischen verhaltenen Enthüllungsdrohungen und Epsteins Vereinbarung mit Floridas Bundesstaatsanwälten aus dem Jahr 2007 vor. Bevor der Finanzmanager damals zugab, eine Dreizehnjährige missbraucht zu haben, hatte er mit den Justizbehörden den Verzicht auf weitere Strafverfolgung vereinbart – nicht nur für sich, sondern auch für „mögliche Komplizen“.