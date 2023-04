Mehr als jeder zweite Amerikaner hat Erfahrungen mit Waffengewalt gemacht. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung der Stiftung Kaiser Family Foundation (KFF) gab fast jeder fünfte der Befragten an, einen Verwandten durch Schusswaffen verloren zu haben. Etwa einer von fünf Amerikanern wurde zudem in der Vergangenheit mit Pistole, Revolver oder Ge­wehr bedroht.

Wie die Untersuchung zeigt, ist die Angst, ein Opfer von Waffengewalt zu werden, in den Vereinigten Staaten so verbreitet, dass knapp 85 Prozent der Befragten versuchen, sich zu schützen. Etwa vier von zehn Amerikanern legten sich zur Selbstverteidigung Messer oder Pfefferspray zu. Fast sechs von zehn Be­wohnern des Landes diskutierten mit ihren Kindern oder weiteren Verwandten, wie sie sich vor Angriffen mit Schusswaffen schützen können. Zehn Prozent der befragten etwa 1300 Erwachsenen gab an, sich jeden Tag Sorgen über die Bedrohung mit einer Waffe zu machen.

Seit Anfang des Jahres bereits 150 tödliche Schießereien

In den vergangenen Wochen waren die Vereinigten Staaten von mehreren sogenannten Massenschießereien mit mehr als vier Todesopfern oder Verletzten erschüttert worden.

Am Montagmorgen hatte ein 25 Jahre alter Bankangestellter in Louisville im Bundesstaat Kentucky das Feuer auf Kollegen eröffnet. Fünf Menschen starben und weitere acht Personen wurden zum Teil schwer verletzt, bevor der Schütze durch Polizeibeamte erschossen wurde.

Zweieinhalb Wochen zuvor waren in der privaten christlichen Covenant School in Nashville im Südstaat Tennessee drei Kinder und drei Erwachsene tödlich verletzt worden, als ein ehemaliger Schüler um sich schoss. Wie bei früheren „Mass Shootings“ griffen die Schützen in Louisville und Nashville zu halbautomatischen Gewehren des Typs AR-15.

Seit Anfang des Jahres zählte die Datenbank Gun Violence Archive (GVA) schon etwa 150 Schießereien mit mindestens vier Toten oder Verletzten, davon mehr als ein Dutzend im April. Für das Jahr 2016 hatte GVA insgesamt knapp 400 Massenschießereien registriert. Im vergangenen Jahr waren es etwa 650.

Die Zahl von Suiziden mit Waffen stieg in den Jahren 2016 bis 2022 derweil von fast 23.000 auf mehr als 26.000. Während afroamerikanische Männer häufiger Op­fer von Tötungsdelikten mit Waffen werden als jede andere Gruppe in den Vereinigten Staaten, begehen ältere, weiße Männer häufiger Suizid „by gun“ als Amerikaner anderer Hautfarbe.

Organisationen wie das Giffords Law Center, benannt nach der bei einem Attentat schwer verletzten früheren demokratischen Abgeordneten Gabby Giffords, machen laxe Gesetze und die Zahl von Waffen in den Vereinigten Staaten für die „Epidemie“ verantwortlich.

Bei Wählern der Republikaner liegt die Quote der Waffenhalter nach Schätzungen bei mehr als 40 Prozent, bei Anhängern der Demokraten bei etwa 20 Prozent. Laut der amerikanischen Bundespolizei (FBI) nahm die Zahl der Waffenverkäufe während der Corona-Pandemie darüber hinaus drastisch zu.