Auf Sardinien : Polizei schnappt berühmten Ausbrecherkönig

Er ist für seine spektakulären Gefängnisausbrüche berühmt – und der italienischen Polizei nun wieder ins Netz gegangen. Wie das Innenministerium in Rom am Samstag mitteilte, wurde der 79 Jahre alte Graziano Mesina in einem Haus in seinem Heimatdorf Desulo auf der Insel Sardinien festgenommen. Dort war er als jüngstes von elf Kindern eines Schäfers aufgewachsen.

Mesina war im vergangenen Jahr die Flucht aus einem Gefängnis gelungen. Medienberichten zufolge saß er dort eine 24-jährige Haftstrafe wegen internationalen Drogenhandels ab. Er gehörte zu den acht gefährlichsten flüchtigen Kriminellen Italiens.

Insgesamt saß er mehr als 40 Jahre im Gefängnis wegen versuchten Mordes und Menschenraubs. Wegen seiner erfolgreichen Gefängnisausbrüche ist Mesina in seiner Heimat bekannt. Unter anderem sprang er während eines Gefangenentransports aus einem fahrenden Zug oder verkleidete sich als Priester, wie Medien berichteten. 1970 verfolgte er demnach als Frau verkleidet ein Spiel seines Fußballvereins Cagliari.

Wie die Zeitung „Repubblica“ berichtete, spielte Mesina später eine Rolle bei der Freilassung eines entführten Kindes. Daraufhin begnadigte ihn der damalige Präsident. Eine Weile arbeitete er als Fremdenführer, 2013 wurde er jedoch abermals festgenommen unter dem Vorwurf, ein Netzwerk internationaler Drogenhändler gegründet zu haben. Daraufhin wurde seine Begnadigung wieder aufgehoben.

Mesinas Anwalt sagte der italienischen Nachrichtenagentur Ansa, sein Klient habe ein „schwieriges Jahr“ auf der Flucht hinter sich, in dem seine beiden Schwestern an Corona gestorben seien. Auf die Frage, warum er im vergangenen Jahr geflohen sei, sagte Mesina seinen Anwälten: „Ich habe schon zu lange im Gefängnis gesessen, über 45 Jahre, und die Vorstellung, zurückzugehen, um dort zu sterben, macht mir Angst."