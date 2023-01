Chef der Cosa Nostra : Der „Boss der Bosse“ wurde verhaftet

Den italienischen Behörden ist am Montag ein spektakulärer Schlag gegen die sizilianische Mafia gelungen. Wie Polizeigeneral Pasquale Angelosanto der italienischen Nachrichtenagentur AGI mitteilte, wurde am frühen Morgen Matteo Messina Denaro, der 60 Jahre alte „Boss der Bosse“ der Cosa Nostra, in einer Privatklinik in Palermo festgenommen. Der Zugriff der Carabinieri-Spezialeinheit ROS erfolgte nach langer Observierung des Mafia-Paten, der sich in der Klinik unter falscher Identität einer Behandlung unterziehen wollte.

Messina Denaro, der drei Jahrzehnte auf der Flucht war, gehört neben den berüchtigten Cosa-Nostra-Bosse Bernardo Provenzano und Totò Riina, die 2016 beziehungsweise 2017 in der Haft starben, zur Generation jener Mafia-Paten der „prima grandezza“, die in den Neunzigerjahren mit Bombenanschlägen und Massakern den italienischen Staat herausforderten.

Messina Denaro war seit 1993 untergetaucht. 2002 wurde er in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt, vor allem wegen seiner Beteiligung an den Bombenattentaten von Capaci und in der Via D’Amelio in Palermo, bei denen im Mai und Juli 1992 die Anti-Mafia-Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino sowie deren Begleiter und Leibwächter ermordet wurden.

Messina Denaro wurde am 26. April 1962 in Castelvetrano in der westsizilianischen Provinz Trapani geboren, sein Vater war der als „Don Ciccio“ bekannte Mafiaboss Francesco Messina Denaro. Matteo Messina Denaro ist unter anderem unter den Beinamen „Diabolik“ und „Rolex“ bekannt. Matteo Messina Denaro soll damit geprahlt haben, dass mit den Opfern, die er selbst ermordet habe, „ein ganzer Friedhof gefüllt“ werden könne.

Seinen ersten Mord beging er mit 18 Jahren

Seinen ersten Mord soll Messina Denaro mit 18 Jahren begangen haben, insgesamt werden ihm mehr als 50 Tötungsdelikte zur Last gelegt. Auch in die Serie von Bombenanschlägen der Cosa Nostra von 1993 in Florenz, Mailand und Rom soll er verwickelt gewesen sein.

Auch die amerikanische Bundespolizei FBI war seit Jahr und Tag auf der Suche nach Messina Denaro, weil der Cosa-Nostra-Boss mit der kalabrischen Mafiaorganisation ‘ndrangheta und mit kolumbianischen Kartellen am internationalen Drogenschmuggel beteiligt gewesen sein soll. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bezeichnete die Festnahme Messina Denaros als „großen Erfolg des Staates“. Die Verhaftung des meistgesuchten Cosa-Nostra-Bosses nach drei Jahrzehnten auf der Flucht zeige, dass man sich „der Mafia gegenüber niemals geschlagen geben“ dürfe, teilte die Regierungschefin mit.