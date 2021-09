Zweifel an „Mister Big“-Taktik : Wie weit dürfen Ermittler für ein Geständnis gehen?

Es war kurz vor Mitternacht am 18. September 2014, als die Falle zuschnappte. Wim S. stand in einer großzügigen Villa in Marbella, neben ihm sein Freund Joep, der ihm einen lukrativen Job versprochen hatte, vor ihm Philippe, der ihn anheuern wollte. Aber nur, wenn er vorher reinen Tisch mache und den Mord an seiner Lebensgefährtin gestehe, vier Jahre zuvor. Wim war vollkommen aufgelöst, er sagte: „Ich habe es getan.“ Philippe fragte: „Wie hast du es getan?“ Wim antwortete mit zitternder Stimme: „Ich habe ihr mit einem Ziegelstein auf den Kopf geschlagen und sie danach erwürgt.“

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Für ihn war es die „Beichte seines Lebens“, wie er sagte, für die Männer dagegen ein Triumph. Denn sie waren verdeckte Ermittler der niederländischen Polizei.