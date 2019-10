Isolierte Familie : Warum der Vater seine Kinder aus der Schule nahm

Aktualisiert am

Die sechs Kinder, mit denen Gerrit Jan van D. neun Jahre lang isoliert auf einem Bauernhof im Ruinerwold gehaust haben soll, haben nach Informationen der niederländischen Behörden nie eine Schule besucht. Sie waren nicht mal beim Einwohnermeldeamt gemeldet. Erfahrungen mit einer Schule hat der 67 Jahre alte Mann, dem mit einem mutmaßlichen Mittäter Freiheitsberaubung, Misshandlung und Geldwäsche vorgeworfen wird, als Vater aber gemacht: Zwischen 1998 und 2000 saß er sogar im Vorstand der Stiftung einer Waldorfschule in Zwolle, wie niederländische Behörden der Zeitung „AD“ bestätigten. Besucht haben die Schule damals wohl vier seiner älteren Kinder, die aus der Familie geflohen sind, bevor der Vater 2010 mit den sechs jüngeren Kindern heimlich auf den Bauernhof zog – und dort erst vergangene Woche entdeckt wurde.

Diese Informationen passen zu einem Text, den D. unter einem Pseudonym 2009 auf einem privaten Blog veröffentlicht haben soll – und in dem er auch erklärt, warum er seine Kinder schließlich von der Schule nahm. Dass dieser Blog und weitere Internet-Auftritte von D. betrieben wurden, hat Anfang der Woche die Zeitung „de Volkskrant“ öffentlich gemacht. D. schrieb darauf, dass er sich sieben Jahre lang in einer Schule engagiert habe, weil er Einfluss darauf nehmen wollte, wie seine Kinder unterrichtet werden. Zunächst habe er sich um den Schulgarten gekümmert und Kinder darin unterrichtet, wie man Gemüse anbaut. Später sei er gebeten worden, im Vorsitz der Schulstiftung zu helfen, einer Art Aufsichtsrat der Schule. In dieser Funktion erlebte D. nach eigener Schilderung, dass die Regierung immer mehr Einfluss auf die „freie Schule“ nehmen wollte. „Deswegen beschloss ich, meine Kinder aus der Schule zu nehmen.“