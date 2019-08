Irina A. im Niddapark getötet : So verteidigt sich Jan M. im Mordprozess

Irgendwann muss die Staatsanwältin dann doch kurz grinsen. Minutenlang hat ihr der Verteidiger Hans Wolfgang Euler im Frankfurter Landgericht Vorwürfe gemacht: Teile ihrer Anklageschrift gegen den ehemaligen Gastwirt Jan M. seien „abenteuerlich“, „geradezu willkürlich“ und „reine Erfindungen“. „Da gibt es nichts zu lachen“, ruft ihr Euler zu. Der Richter hat da gerade den Antrag der Verteidigung zurückgewiesen, die Verhandlung zu unterbrechen. Auch er hat sich von dem forschen Verteidiger vorher einiges anhören müssen, etwa: „Wie die Anklage so zugelassen werden konnte, ist uns ein Rätsel.“

Dabei kann man nicht behaupten, dass die Staatsanwaltschaft sich die Sache in dem spektakulären Mordprozess einfach gemacht hätte: Mehr als 100 Personen wurden im Laufe der monatelangen Ermittlungen vernommen, fünf Sachverständige und mehr als 30 Zeugen sind geladen, 49 Seiten umfasst die Anklageschrift. Darin werden dem 51 Jahre alten Jan M. Mord, Raub mit Todesfolge, Betrug und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

Am Abend des 8. Mai 2018 soll er seine Geschäftspartnerin Irina A. in den Frankfurter Niddapark gelockt und sie mit mindestens 21 Messerstichen in Brust, Kopf und Nacken heimtückisch getötet haben. M. soll der Moldauerin, die Mutter von zwei Kindern war, viel Geld geschuldet haben, nachdem er die gemeinsam betriebene Bar „First In“ verkauft hatte, ohne die Neunundzwanzigjährige auszuzahlen. Nach dem Mord soll er ihr noch eine teure Uhr, einen Diamantring und den Autoschlüssel geraubt haben.

Wie Jan M. sich gegen diese Vorwürfe verteidigen will, war bis Dienstag unklar. Bisher hatte er sich bei der Polizei nur vor seiner Verhaftung geäußert und seitdem geschwiegen. Jetzt aber verliest Rechtsanwalt Euler im Auftrag seines Mandanten eine Einlassung, die mit den Worten beginnt: „Ich habe Irina nicht umgebracht.“ Ihn habe mit der Frau vielmehr eine Freundschaft verbunden, seit er sie vor sieben oder acht Jahren kennengelernt habe. Geschäfte habe man zwar gemeinsam gemacht, er habe aber keine Schulden bei ihr gehabt.

Auch der im Mai 2018 bevorstehende Prozess um die „Sexmob-Affäre“ habe ihn nicht darüber nachdenken lassen, Irina A. zu töten. Im Februar 2017 hatten M. und A. über die Zeitung „Bild“ die später aufgedeckte Lüge verbreitet, dass an Silvester 50 nordafrikanische Männer im „First In“ Frauen belästigt hätten. So wollten sie ihren Laden offenbar ins Gespräch bringen. „Wir waren beide entschlossen, unsere Fehler einzugestehen. Sie waren ja offensichtlich“, heißt es in der Erklärung von M.

Jan M. war im Niddpark

Vor Gericht gibt M. zu, dass er im Mai 2018 zusammen mit Irina A. im Niddapark war – allerdings in der Nacht vor der Tat. Sie habe ihn gebeten, ihn zu einem Treffen an der „Gaststätte Niddapark“ zu begleiten und bei einer geschäftlichen Frage zu beraten. Näheres wollte sie ihm angeblich nicht erklären. M. verweist an dieser Stelle auf ein Treffen, zu das ihn Irina A. im Herbst 2017 mitgenommen habe. Damals habe ihm ein Geschäftspartner von ihr vorgeschlagen, in Frankfurter Gaststätten in großem Stil 500-Euro-Scheine zu waschen. Er habe das abgelehnt und sei deswegen auch wegen des neuen Treffens skeptisch gewesen. Trotzdem habe er Irina A. an dem Abend vor der Bluttat spontan zur „Gaststätte Niddapark“ begleitet, dort sei aber niemand gewesen. Irina A. habe ihm erklärt, dass sie wahrscheinlich zu spät seien. Zusammen spazierten beide laut Jan M. kurz in den Park und setzten sich auf eine Parkbank, auf der später Blut von Jan M. gefunden wurde.