Der umstrittene britische Influencer Andrew Tate und sein Bruder Tristan sollen aus der Untersuchungshaft in Rumänien entlassen und unter Hausarrest gestellt werden. Das Berufungsgericht in Bukarest „lehnte den Vorschlag der Staatsanwaltschaft ab, die Untersuchungshaft zu verlängern“ und ordnete am Freitag an, die beiden „unter Hausarrest“ zu stellen, wie aus einer von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Gerichtsentscheidung hervorging.

Der 36 Jahre alte Andrew Tate und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Tristan waren Ende Dezember wegen Vorwürfen des Menschenhandels, der Vergewaltigung und Gründung einer kriminellen Vereinigung in Rumänien festgenommen worden. Zu ihren Opfern sollen auch Minderjährige gehört haben. Die Brüder weisen die Vorwürfe zurück.

Der Haftrichter hatte damals die Inhaftierung der beiden Brüder mit Fluchtgefahr und der Schwere der ihnen zur Last gelegten Straftaten begründet. Ihre Untersuchungshaft war mehrfach verlängert worden. Außer gegen die Tate-Brüder wird in der Sache auch gegen zwei rumänische Frauen ermittelt.

Andrew Tate, der vor einigen Jahren mit seinem Bruder nach Rumänien gezogen war, ist wegen frauenfeindlicher Äußerungen aus mehreren Onlinediensten verbannt worden. So schrieb er, Frauen, die Opfer sexueller Übergriffe würden, seien selbst schuld daran.