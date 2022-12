Nach Streit mit Thunberg : Influencer Andrew Tate in Rumänien festgenommen

Der Influencer Andrew Tate ist in Rumänien festgenommen worden. Staatsanwälte bestätigten der Nachrichtenagentur Reuters, sie hätten den früheren Kickboxer wegen des Verdachts auf Menschenhandel, Vergewaltigung und Bildung einer kriminellen Vereinigung festgenommen. Fotos zeigten, wie Andrew Tate und sein Bruder Tristan von Einsatzkräften in Bukarest abgeführt werden.

Gegen die Brüder Tate wird der Nachrichtenagentur Reuters zufolge seit April ermittelt, ihr Anwalt bestätigte die Festnahme gegenüber der Nachrichtenagentur. Sie würden mit zwei weiteren Verdächtigen zunächst für 24 Stunden festgehalten. Verschiedene Medien wie BBC und die „Bild“-Zeitung berichteten über den Fall. Die Staatsanwaltschaft sagte, sie habe sechs Frauen gefunden, die von den Verdächtigen sexuell ausgebeutet worden seien. Sie sollen gezwungen worden sein, pornografische Inhalte zu erstellen.

In der Vergangenheit äußerte Andrew Tate unter anderem, Frauen seien das Eigentum ihres Mannes und Vergewaltigungsopfer trügen eine Mitverantwortung. In kostenpflichtigen Lektionen gibt er Tipps, um online Geld zu verdienen und ihm nachzueifern. Videos von ihm werden online schon länger massenweise angeschaut, immer wieder sind seine Äußerungen frauenfeindlich und auf Verbreitung durch Provokation ausgelegt.

Zuletzt hatte er mit der Zahl seiner Autos geprahlt und an die Klimaaktivistin Greta Thunberg gerichtet geschrieben: „Bitte gib mir deine E-Mail-Adresse, damit ich dir eine vollständige Liste meiner Autosammlung und der enormen Emissionen schicken kann.“ Die Vorreiterin der weltweiten Klimaschutzbewegung Fridays for Future reagierte schlagfertig: „Ja, bitte kläre mich auf, schreib mir an smalldickenergy@getalife.com (kleinerpenisenergie@hastdunichtsbessereszutun.com).“

Tate antwortete wiederum mit einem Video, in dem er Zigarre raucht und sich zwei Pizzen bringen lässt. Auf den Kartons ist der Name eines Pizzaladens abgedruckt, den es nur in Rumänien gibt. Mehrere Medien spekulierten daraufhin, diese Information habe den Ermittlern dabei geholfen, Tate aufzuspüren. Die Quellenlage ist allerdings uneindeutig. Zudem machte der Influencer auf Twitter selbst in den Tagen zuvor keinen Hehl daraus, dass er sich in Rumänien befindet.