Enormer Anstieg : Immer mehr Tötungsdelikte mit Waffen bei Jugendlichen

In Amerika sterben immer mehr Jugendliche durch Tötungsdelikte. Die Entwicklung geht auch auf die Folgen von Schusswaffengebrauch zurück.

Ein Befürworter des Rechts auf Waffenbesitz mit seiner Familie bei einer Demonstration in Richmond, Virginia. Bild: EPA

In den Vereinigten Staaten sterben immer mehr Jungen und männliche Jugendliche durch Tötungs­delikte. Für 1999 bis 2020 regis­trierten die Zentren für Krankheitskon­trolle und Prävention (CDC) jedes Jahr einen durchschnittlichen Anstieg von mehr als vier Prozent bei der Zahl junger Amerikaner vor dem 18. Geburtstag, die durch Mord, Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge ums Leben kamen.

Wie eine Forschergruppe der Gesundheitsbehörde jetzt in einem Fachaufsatz feststellte, starben im untersuchten Zeitraum mehr als 38.000 Kinder und Jugendliche bei „Homicides“. Fast zwei von drei der gestorbenen Amerikaner waren männlich. Zudem stieg die Zahl bei Afroamerikanern stärker an als bei Kindern und Jugendlichen anderer Hautfarbe. Allein von 2018 bis 2020 beobachteten die Verhaltenswissenschaftler bei jungen Schwarzen einen Anstieg der Tötungs­delikte um mehr als 16 Prozent.

Laut der Studie „Trends in Homicide Rates“, die in der Zeitschrift „JAMA Pediatrics“ veröffentlicht wurde, geht die Zunahme von Mord, Totschlag und Körperverletzung mit Todesfolge – inzwischen gehören sie zu den häufigsten Todesursachen unter Kindern und Jugendlichen – auch auf Schusswaffen zurück.

2020 hatten die Daten der CDC fast 48 Prozent mehr Todesfälle nach Waffengebrauch ergeben als 2019. Die Forscher verwiesen auf die soziale Benachteiligung bestimmter Bevölkerungsgruppen. In vielen Stadtvierteln, in denen Kinder und Jugendliche lebten, herrschten Armut und ein Mangel an Spielmöglichkeiten und guten Schulen. Afroamerikanische Jugendliche würden „seltener als kindlich oder unschuldig wahrgenommen“ und weniger gut geschützt, schreiben Rebecca Wilson und ihre Mitautoren.

Auch eine Studie des Council of Criminal Justice hatte für Großstädte 2020 unabhängig von einzelnen Altersgruppen 30 Prozent mehr Tötungsdelikte gezählt als 2019 – unter anderem wegen gesellschaftlicher Belastungen wie der Pandemie sowie Spannungen zwischen Polizei und Bürgern.