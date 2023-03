In diesen Städten Europas wird am meisten Kokain konsumiert

Neue Abwasserstudie : In diesen Städten Europas wird am meisten Kokain konsumiert

Die Analyse von Abwasser in Kläranlagen zeigt: Der Konsum von Kokain steigt in Europa stark an. Auch Crystal Meth breitet sich weiter aus – insbesondere in Ostdeutschland.

In Europa nimmt der Konsum von Kokain weiter zu. Auch Methamphetamin, besser bekannt als Crystal Meth, breitet sich zunehmend aus. Das geht aus der neuen Abwasseranalyse der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) hervor, die am Mittwoch in Lissabon vorgestellt wurde.

David Klaubert Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge



Wissenschaftler hatten dafür im Frühjahr 2022 in mehr als 100 europäischen Städten Proben aus den Auffang­becken von Kläranlagen entnommen und sie auf Rückstände und Abbauprodukte von Rauschgiften untersucht.

Bei Ecstasy (MDMA), Amphetaminen und Cannabis nahm der Konsum demnach in einigen Städten zu, in anderen ab. Ketamin, das ein starkes Schmerz- und Narkosemittel ist, aber auch als Partydroge missbraucht wird, wurde erstmals in die Analyse aufgenommen. Die höchsten Rückstände fanden sich in Dänemark, Italien, Spanien und Portugal.

Europäische Kokainhauptstadt ist mit Abstand Antwerpen, was wenig überrascht, da der Hafen dort in den vergangenen Jahren zum wichtigsten Einfallstor für das Rauschgift aus Südamerika geworden ist. Auch in den Niederlanden, Portugal und Spanien, wo ebenfalls viel Kokain ankommt, ist der Konsum besonders hoch. Wie eine Auswahl von sieben EU-Städten zeigt, die jedes Jahr an der Analyse teil­nehmen, haben sich die Kokainrückstände seit 2015 insgesamt mehr als verdreifacht.

Das besonders abhängig machende Meth­amphetamin, das traditionell vor allem in osteuropäischen Ländern wie der Tschechischen Republik und der Slowakei kon­sumiert wurde, hat sich inzwischen auch in Belgien, Spanien, Zypern, der Türkei und in nordeuropäischen Ländern ausgebreitet. Es wird, anders als etwa Kokain und Ecs­tasy, deren Konsum am Wochenende deutlich höher ist, gleichmäßig über die ganze Woche genommen.

Mehr zum Thema 1/

In Deutschland, wo zehn Städte an der aktuellen Studie teilgenommen haben, wurden Rückstände von Crystal Meth vor allem im Osten gefunden; am meisten in Chemnitz. Beim Kokain liegt Berlin weit vorne, gefolgt von Dortmund, München und Magdeburg. Frankfurt, das 2017 noch zusammen mit Dortmund ganz vorne gelegen hatte, nahm diesmal nicht an der Analyse teil.