In den Flitterwochen : Paraguayischer Mafia-Ermittler in Kolumbien getötet

Er galt als einer der wichtigsten Ermittler gegen die Drogenkriminalität in seinem Land: Der paraguayische Staatsanwalt Marcelo Pecci ist auf seiner Hochzeitsreise in Kolumbien erschossen worden.

Der für die Bekämpfung der Drogenkriminalität in Paraguay zuständige Staatsanwalt Marcelo Pecci ist auf seiner Hochzeitsreise in Kolumbien erschossen worden. Pecci wurde am Dienstag während seiner Flitterwochen auf einer kolumbianischen Karibikinsel von zwei Angreifern am Strand getötet, wie die Polizei und seine Witwe mitteilten. Kolumbiens Polizeichef Jorge Luis Vargas sprach von „Mord“.

Der 45-jährige Pecci wurde nach Angaben seiner Frau, der Journalistin Claudia Aguilera, auf einem Strand der Ferieninsel Barú inmitten anderer Touristen von zwei Schüssen getroffen. Die beiden Angreifer seien mit einem kleinen Boot oder einem Jet-Ski an den Strand gekommen, sagte Aguilera der Zeitung „El Tiempo“. Einer der Angreifer sei abgestiegen und habe „ohne ein Wort zu sagen zwei Mal auf Marcelo geschossen“. Die Kugeln hätten sein Gesicht und seinen Rücken getroffen.

Belohnung von 488.000 Dollar

Pecci und Aguilera hatten Ende April im kolumbianischen Cartagena geheiratet. Aguilera erwartet ein Kind. Auf dem letzten Foto, das sie am Dienstag im Online-Netzwerk Instagram veröffentlichte, war das Paar eng umschlungen am Strand zu sehen. Im Vordergrund standen Babyschuhe.

Der Hintergrund des Attentats war zunächst unklar. Aguilera sagte, ihr Mann habe vor der tödlichen Attacke keine Drohungen erhalten. Peccis Kollege Augusto Salas sagte, die Art des Angriff deute auf die Drogenmafia hin.

Kolumbiens Polizei schickte fünf Ermittler nach Barú, die von Experten aus Paraguay und den USA unterstützt werden sollen. Auf einem Fahndungsfoto, das einen der mutmaßlichen Mörder zeigen soll, ist ein Mann in schwarzen Bermudashorts und einem beigen Panamahut zu sehen. Polizeichef Vargas zufolge kooperieren Kolumbien und Paraguay bei den Ermittlungen mit der US-Drogenbehörde DEA. Die Polizei setzte eine Belohnung von 488.000 Dollar (463.000 Euro) für Hinweise zur Ergreifung der Mörder aus.

Einige „wichtige Verurteilungen“ erreicht

Paraguays Präsident Mario Abdo Benítez verurteilte die Tat „auf das Schärfste“. Das ganze Land trauere „um den feige ermordeten Staatsanwalt Marcelo Pecci“, schrieb Abdo Benítez auf Twitter. Er kündigte an, den Kampf gegen das organisierte Verbrechen zu verstärken. Auch sein kolumbianischer Kollege Iván Duque verurteilte die Tat und sagte eine enge Zusammenarbeit bei den Ermittlungen zu.

Pecci hatte sich auf organisierte Kriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und Terrorfinanzierung spezialisiert. Paraguays Generalstaatsanwältin Sandra Quiñonez erklärte, Pecci habe in seiner elfjährigen Arbeit gegen die internationale Drogenkriminalität einige „wichtige Verurteilungen“ erreicht.

Pecci war auch bekannt für seine Beteiligung an den Ermittlungen, die den brasilianischen Fußballstar Ronaldinho zwischen März und August 2020 hinter Gitter brachten, weil er mit gefälschten Dokumenten nach Paraguay eingereist war.

Kolumbien ist der größte Kokain-Produzent der Welt, während sich Paraguay zu einem wichtigen Umschlagplatz für Drogen nach Europa entwickelt hat.