In Augsburg : Mann stirbt nach Streit mit Gruppe Jugendlicher

Ein Mann war am späten Freitagabend mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar in Augsburg unterwegs. Dann kam es zum Streit mit einer Gruppe junger Männer. Wenig später war er tot.

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einer Gruppe junger Männer ist in der Augsburger Innenstadt ein 49 Jahre alter Mann getötet worden. Zusammen mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar war das spätere Opfer am späten Freitagabend in der Innenstadt unterwegs, als sie auf die Gruppe stießen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es aus noch unbekannter Ursache zum Streit.

Einer der jungen Männer aus der Gruppe schlug dem Opfer demnach daraufhin gegen den Kopf. Der 49-Jährige stürzte und blieb am Boden liegen. Auch der 50-jährige Begleiter wurde von den Männern geschlagen und im Gesicht verletzt, die Frauen wurden dagegen verschont. Nach der Tat flohen die Täter. Notärzte versuchten noch, den 49-Jährigen wiederzubeleben – jedoch ohne Erfolg. Der Mann starb noch im Rettungswagen.

Laut der „Augsburger Allgemeinen“ werden Aufnahmen der Videoüberwachung am Königsplatz ausgewertet. Seit einem Jahr zeichnen dort demnach 15 Kameras das Geschehen auf. Konkrete Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort oder der Identität der Täter gebe es bisher nicht. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Zufallsbegegnung.