Mädchen nach Paraguay entführt : Auf verzweifelter Suche

Aus den Worten von Anne Maja Reiniger-Egler spricht die Verzweiflung. Seit Monaten fehlt jede Spur von ihrer zehn Jahre alten Tochter Clara. „Helfen Sie uns bei unserer Suche“, bat die Mutter am Montag auf einer Pressekonferenz in der paraguayischen Hauptstadt Asunción. Die Deutsche rief die Paraguayer dazu auf, die örtlichen Behörden bei der Suche nach ihrer Tochter sowie einem weiteren elf Jahre alten Mädchen zu unterstützen.

Reiniger-Eglers Tochter war im November mit dem Vater Andreas Rainer Egler und dessen neuer Frau Anna Maria Egler nach Paraguay gereist. Bei ihnen war auch die elfjährige Tochter der neuen Partnerin. Die Auswanderung war laut den Behörden allerdings ohne die Zustimmung der jeweiligen anderen Elternteile erfolgt. Zuletzt wurden die Kinder am 19. Januar gesehen, danach verliert sich ihre Spur. Seit Monaten wird nach den Kindern gesucht. Am Montag kündigte der Leiter der Entführungsabteilung der paraguayischen Polizei an, die Suche nach den beiden Mädchen zu intensivieren. In beiden Ländern wurden Rechts- und Strafverfahren zur Rück­führung der Mädchen nach Deutschland eingeleitet. Unter Tränen flehte Reiniger­-Egler den Vater an, dem Albtraum ein Ende zu setzen und mit ihr in Kontakt zu treten. „Andreas, bitte beende diese Situation, die mir und so vielen von uns den Schlaf raubt“, sagte sie. Die Mädchen fühlten sich bestimmt nicht wohl in dieser ­Situation. „Es kann nicht sein, dass sie den Rest ihrer Kindheit damit verbringen, zu fliehen oder wegzulaufen.“