Gefährliche Droge Fentanyl : Verkauft über Instagram und Snapchat

Allein im September hatte die Schulbehörde des Bezirks Los Angeles sieben Jugendliche gemeldet, die nach einer vermeintlich harmlosen Schmerztablette starben oder ins Krankenhaus gebracht worden waren. Eine von ihnen war Melanie, eine 15 Jahre alte Schülerin der Helen Bernstein High School in Hollywood. Ein Verwandter hatte das Mädchen bewusstlos auf der Schultoilette entdeckt, nachdem es eine Tablette genommen hatte, die Oxycodon und Paracetamol enthalten sollte.

Wie sich nach Melanies Tod herausstellte, war die Tablette mit dem günstigen synthetischen Opioid Fentanyl gestreckt worden. Sie hatte das Mittel von einem Mitschüler gekauft. Einige Tage später wurde ein Schüler einer benachbarten High School ins Krankenhaus gebracht. Seine Mutter hatte den Fünfzehnjährigen zu Hause bewusstlos am Schreibtisch gefunden. Der Jugendliche gab später an, ebenfalls bei einem Mitschüler eine Schmerztablette gekauft zu haben. Dass das Medikament mit Fentanyl versetzt war, das bis zu hundertmal stärker wirkt als Heroin, ahnte er nicht.

Während Fentanyl-Tote unter jungen Kaliforniern bis vor fünf Jahren als Ausnahme galten, melden die Gesundheitsbehörden des US-Bundesstaates inzwischen immer wieder Jugendliche oder junge Er­wachsene, die nach einer Überdosis sterben. Auch in anderen Bundesstaaten sterben immer mehr Schüler und Studenten an Überdosen – obwohl heute weniger junge Amerikaner illegale Rauschmittel konsumieren als noch vor einigen Jahren. Wie in dem Fall der verstorbenen Melanie stammen die mit Fentanyl gestreckten Arzneien oft von Mitschülern. „Wir werden keine Jugendliche juristisch zur Re­chenschaft ziehen, die illegale Drogen ge­nommen haben und unter den Folgen leiden. Aber wir wollen die Lieferanten finden. Hinter jedem Schüler, der Tabletten anbietet, stehen ein Erwachsener und ein Drogenring“, erklärte der Polizeipräsident Michel Moore gegenüber der „Los Angeles Times“.

Getarnt als vermeintliche Medikamente

Dass immer mehr junge Kalifornier an Fentanyl sterben, liegt auch an den Vertriebskanälen. Statt an Straßenecken und in dunklen Gassen bieten viele Drogenhändler ihre Ware heute in sozialen Me­dien an. Die gestreckten Tabletten werden über Instagram und Snapchat verkauft, oft unter bekannten Handelsnamen wie Oxycontin, Xanax oder Adderall. Wenn die vermeintlichen Medikamente nicht auf dem Schulhof oder Universitätscampus übergeben werden, erreichen sie die jungen Kunden per Kurierfahrer.

Für die Jahre 2019 bis 2021 registrierten die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) in 32 amerikanischen Bundesstaaten mehr als 2200 tödliche Überdosen unter Jugendlichen – und da­mit eine Verdopplung der Zahlen in diesem Zeitraum. Etwa 1800 von ihnen starben durch illegales Fentanyl.

„Eine einzige Tablette kann tödlich sein“

Besonders alarmierend sind die Zahlen in Kalifornien. Bereits jeder fünfte Tod in der Altersgruppe der 15 bis 24 Jahre alten Bewohner des Pazifikstaates ging 2021 auf Fentanyl zurück, die Zahl der Todesfälle hat sich laut den Daten der kalifornischen Gesundheitsbehörden seit 2018 versechsfacht. „Wir wollen niemandem Angst ma­chen. Aber es ist leider wahr, dass eine einzige Tablette tödlich sein kann. Wir müssen anders mit unseren Kindern reden“, forderte die Epidemiologin Chelsea Shover.

Auf Aufklärung allein wollen sich viele Eltern nicht länger verlassen. Inzwischen ziehen sie vor das State Capitol in der Hauptstadt Sacramento, um Abgeordnete und den Gouverneur zu mobilisieren. Der Republikaner Patterson schlug jetzt vor, in jeder Schule das Medikament Naloxon, ein Gegenmittel zu Fentanyl, bereitzu­halten. Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom versprach derweil mehr als 480 Millionen Dollar, um psychisch kranke und drogenabhängige junge Kalifornier zu unterstützen.

Zu härteren Strafen gegen Rauschgifthändler, für viele kalifornische Eltern der wirksamste Schritt gegen die Opioidkrise bei Jugendlichen, konnten sich die Ab­geordneten in Sacramento dagegen nicht durchringen: Den Vorschlag, Drogenhändler nach tödlichen Fentanyl-Dosen wegen Totschlags oder Mordes anzuklagen, lehnten die Politiker im vergangenen Jahr ab.