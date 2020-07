Raubüberfall und Entführung : Gesuchter Verbrecher spielt im „Tatort“ mit

Die Polizei in Heilbronn hat einen italienischen Kampfsportler festgenommen, der schon seit 2014 wegen einer Serie von Straftaten gesucht worden war – und nach Informationen der F.A.Z. im vergangenen Jahr als Komparse in einem „Tatort“ mitspielte. Wie die Carabinieri in der italienischen Küstenstadt Reggio Calabria am Freitag mitteilten, war der 1976 geborene Mann unter anderem an einem bewaffneten Überfall sowie einer Entführung beteiligt. Für die Taten, die er 2008 gemeinsam mit Komplizen begangen hatte, wurde er in drei Gerichtsverfahren verurteilt. Doch er tauchte unter. Die offene Gesamtstrafe wurde Mitte 2019 auf vier Jahre, sechs Monate und zehn Tage festgelegt.

David Klaubert Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.



Zur selben Zeit etwa nahm der Gesuchte nach Informationen der F.A.Z. an Dreharbeiten für einen „Tatort“ des Ludwigshafener Ermittlerteams teil. Zusammen mit anderen Kampfsportlern aus Heilbronn mimte er für den SWR-Krimi „Unter Wölfen“ schlagkräftige Statisten. Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und ihre Kolleginnen haben es in dem Fall mit einem Mord im Türsteher-Milieu zu tun. Am Set posierten die Kampfsportler für ein Foto, der Gesuchte sprach anschließend mit dem Reporter eines lokalen Wochenblatts – unter seinem vollen Namen.

„Bestärkt von der Tatsache, dass er so lange nicht belangt werden konnte“, heißt es nun in der Mitteilung der Carabinieri, „hatte er beschlossen, sein Leben weiterzuführen ohne sich Sorgen zu machen, dass er von den italienischen Behörden noch gesucht werden könnte.“ Bei Instagram und Facebook war der Flüchtige weiterhin aktiv. Er warb für die Kampfsportakademie, in der er trainierte – was den Ermittlern in Kalabrien, anders als er offenbar annahm, nicht verborgen blieb.

Anfang des Jahres wandte sich die Staatsanwaltschaft Messina nun mit einem europäischen Haftbefehl an die deutschen Behörden. Ende April wurde der Gesuchte in Heilbronn-Böckingen festgenommen. Seine Auslieferung an Italien wurde von der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart bewilligt – wegen coronabedingter Verzögerungen aber noch immer nicht vollzogen. Der Tatort „Unter Wölfen“ soll gegen Ende des Jahres ausgestrahlt werden.