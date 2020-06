Fall Maddie : „Die Jungs waren einfach gefährlich“

Am Montagmorgen steht eine 57 Jahre alte Frau in Bergtheim in einer Gasse und unterhält sich mit den Nachbarn. Sie hat zwei Päckchen Milch in der Hand, später feiert sie ihren Geburtstag. Jetzt geht es aber erst mal um das Thema, das den 4000-Einwohner-Ort bei Würzburg in den vergangenen Tagen überrollt hat: Nur eine Straßenecke weiter wuchs Christian B. auf. Vergangene Woche wurde bekannt, dass der heute 43 Jahre alte Mann verdächtigt wird, 2007 in Portugal die drei Jahre alte Maddie entführt und ermordet zu haben. Er wäre damit der Täter in einem der spektakulärsten Kriminalfälle der vergangenen Jahrzehnte. Mittlerweile prüfen mehrere Staatsanwaltschaften Hinweise darauf, dass B. noch weitere Kinder entführt oder getötet haben könnte.

„Seine Adoptiveltern hatten da oben mal einen Laden“, sagt die Siebenundfünfzigjährige. „Die Mutter lebt immer noch hier. Sie grüßt immer ganz nett, wenn sie die Katzen im Ort füttert oder ihre Zeitung holt.“

Christian B. wurde 1976 unter einem anderen Nachnamen in Würzburg geboren, später wurde er von dem Ehepaar B. adoptiert. Zwischen 1987 und 1992 war er laut der „Mainpost“ in Bergtheim gemeldet und lebte in einem Mehrfamilienhaus in der Ortsmitte. Zwei Häuser weiter wohnt heute eine Frau, die sich noch gut an die Familie erinnert: „Das Ehepaar hatte insgesamt drei Jungs adoptiert. Ich habe sie aus meinem Fenster immer im Garten gesehen. Die Mutter war sehr dominant, es wurde viel geschrien. Es war eine zerrüttete Familie, da war nur Brüllerei. Irgendwann wurden die Kinder ihnen dann weggenommen.“

Ein Mann, der gerade vorbeikommt, sagt: „Wenn damals irgendwas im Dorf angestellt worden ist, konnte man sich sicher sein: Das waren die Jungs.“ Weitere Ortsbewohner bestätigen die Eindrücke: Die Kinder randalierten, brachen Kaugummiautomaten auf und schmissen Zeitungen, die ausgetragen werden sollten, einfach weg. Auch Geldbeutel und Lebensmittel hätten sie geklaut, zur Schule seien sie selten gegangen.

Eingetretene Türen

Eine Anwohnerin hat sogar einen Artikel aus der Lokalzeitung von 1989 aufgehoben: „Jugendliches Quartett geschnappt“. In dem Text heißt es, dass „vier Burschen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren“ nach Angaben der Polizei für eine ganze Reihe von Straftaten in Frage kämen: Bei „nächtlichen Streifzügen“ seien sie in Bauwagen, Geräteschuppen, Gartenhäuser, ein Fitnessstudio, ein Wohnhaus und einen „Verkaufsladen“ eingestiegen und hätten dabei Beute im Wert von mehreren tausend Mark gemacht. Erwischt worden seien sie bei dem Versuch, ein Boot der Gemeinde zu „entern“. Über den Artikel hat die Anwohnerin 1989 die Namen der Verdächtigen geschrieben, die damals in dem Ort kursierten – B. steht ganz rechts am Rand. Ein anderer Anwohner sagt, dass Christian B. sich die Nase gebrochen habe, als das Boot auf der Flucht vor der Polizei gekentert sei.

Die Adoptivmutter von Christian B. kennt fast jeder im Ort. 2009 erschien über sie sogar ein Artikel in der Lokalzeitung. Damals hatte sie eine „Pflegemedaille“ bekommen, weil sie sich seit mehr als 15 Jahren um ihren Mann gekümmert hatte. Der hatte 1992 einen schweren Autounfall, trug einen Hirnschaden davon und saß im Rollstuhl. Im Ort erzählt man, dass der Mann an Heiligabend Besorgungen habe machen wollen und mit seinem Auto auf ausgelaufenem Rapsöl ins Rutschen gekommen sei. Mittlerweile lebt er nicht mehr. Die Mutter ist zwar vor ihrem Haus zu sehen. Mit Journalisten will sie aber nicht reden.