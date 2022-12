Aktualisiert am

Angriff in Illerkirchberg

Angriff in Illerkirchberg :

Angriff in Illerkirchberg : Mann verletzt zwei Schulkinder schwer

Einsatzkräfte begutachten einen Tatort in Illerkirchberg. Ein Mann soll dort zwei Mädchen auf dem Schulweg angegriffen und schwer verletzt haben. Bild: dpa

Zwei Mädchen sind am Montagmorgen in Illerkirchberg von einem Mann angegriffen worden. Sie waren auf dem Weg zur Schule. Der mutmaßliche Täter soll in ein benachbartes Wohnhaus geflüchtet sein.