Eltern von getöteter Schülerin : „Bitte lassen Sie uns zusammenstehen!“

Nach der Tat zündeten zahlreiche Menschen Kerzen am Tatort an. Bild: dpa

Nachdem rechtsextremistische Parteien und Gruppierungen dem gewaltsamen Tod der 14 Jahre alten Ece S. im ba­den-württembergischen Ort Illerkirchberg für politische Stimmungsmache nutzten und vor allem Kommunalpoli­tiker mit Hassmails bedroht wurden, hat die Familie des verstorbenen Mädchens zu einem friedvollen Miteinander auf­ge­rufen. „Lassen wir es nicht zu, dass das abscheuliche Verbrechen unsere Gesellschaft weiter spaltet. (…) Geben wir Hass, Hetze und Rassismus keinen Raum, ansonsten stirbt auch unser gemeinsames Miteinander.“ Die Familie sei „am Tiefpunkt“ ihres Lebens, zugleich aber „überwältigt von dem interkulturellen und ­re­ligiös-vielseitigen Zusammenhalt der Ge­sellschaft“.

Es spiele keine Rolle, ob ein Mensch Deutsch, Türkisch oder Kurdisch spreche, ob er von anderen Kontinenten stamme oder ganz andere Sprachen spreche. „Was zählt, sind die Menschlichkeit und der Zusammenhalt einer Gesellschaft. Vielfalt ist Reichtum, wenn alle zusammenstehen“, heißt es in der Erklärung. Vor allem die Politik und die Presse hätten nun eine große Verantwortung und dürften „Hass, Hetze und Rassismus“ keinen Raum geben. Seit der Tat hatte es politische Kundgebungen der rechtspopulistischen AfD sowie der rechts­extremistischen Organisation „Identitäre Bewegung“ und der rechtsextremistischen Partei „Der III. Weg“ gegeben.

Furcht vor Übergriffen – auch durch Rechtsextremisten

In der vergangenen Woche hatte die Familie auch auf der Beerdigung ihrer Tochter zu Frieden und Versöhnung aufgerufen. Unterstützung bekommt die Fa­milie von der Alevitischen Gemeinde, der sie angehört. Die Eltern bedanken sich auch bei den Pfarrern der evangelischen und der katholischen Kirche, dass die Bestattung in Oberkirchberg möglich ge­wesen ist: „Was uns bleibt, ist die tiefe Sehnsucht nach Frieden in unserer Heimat und Gemeinde Illerkirchberg. Bitte lassen Sie uns zusammenstehen – Hand in Hand!“ Die Familie verurteile die Tat aufs Schärfste, zugleich sei sie froh, dass die Freundin ihrer Tochter das Attentat trotz lebensbedrohlicher Verletzungen überlebt habe.

Aus Furcht vor Übergriffen, auch vor Rechtsextremisten, bringen viele Eltern ihre Kinder derzeit mit dem Auto zur Schule. Der Illerkirchberger Bürgermeister Markus Häußler (parteilos) berichtet von massiven hasserfüllten, anonymen Anfeindungen, die sich gegen ihn und seine Mitarbeiter im Rathaus richteten. Dem SWR sagte er, dass er Kundgebungen von Rechtsextremisten in seiner Ge­meinde für „höchst unpassend“ halte, er warnte davor, geflüchtete Menschen un­ter Generalverdacht zu stellen.

Aufnahme erfolgte auf Erlass aus Tübingen

Zum Vorwurf, die Kommune habe die Flüchtlingsunterkunft, in der der mutmaßliche Mörder bis zur Tat gewohnt hat, möglicherweise unzureichend betreut und kontrolliert, sagte eine Sprecherin der Gemeinde: „Die Anschlussunterbringungen sind im Prinzip wie Wohn­ge­meinschaften. Die Geflüchteten sind in der Regel schon Monate oder Jahre in Deutschland, haben Integrations- und Deutschkurse besucht.“ Zum einen gebe es einen „sehr engagierten Helferkreis“, der sich wirklich auch bemühe und regelmäßig in den Unterkünften sei. Zum an­deren kontrollierten auch Mitarbeiter der Gemeinde regelmäßig die Unterkünfte und schauten nach dem Rechten. Eine „dauerhafte psychologische Betreuung“ sei aber weder leistbar noch nach so langer Zeit in Deutschland vorgesehen.

Bürgermeister Häußler äußerte sich auch zu der Frage, warum ein verurteilter Asylbewerber, der an einer Vergewal­tigung eines 14 Jahre alten Mädchens be­teiligt war, nach der Verbüßung seiner Haftstrafe in die Gemeinde zurückkehren konnte. „Ich war entsetzt, dass unsere Ge­meinde einen der verurteilten Vergewaltiger von 2019 wieder aufnehmen sollte. Deshalb habe ich alle Hebel in Be­wegung gesetzt, um das zu verhindern. ­Meine Mühe war vergeblich: Wir waren ge­zwungen, den verurteilten Straftäter er­neut unterzubringen.“ Zuständig für die­sen Erlass war das Regierungspräsidium Tübingen.

In der Halloween-Nacht des Jahres 2019 hatten fünf Asylbewerber aus Af­ghanistan, Syrien und Iran ein 14 Jahre altes Mädchen in einer Flüchtlingsunterkunft in Illerkirchberg vergewaltigt, nach­dem sie das Mädchen in Ulm an­ge­sprochen hatten. Die Männer waren 2020 dann zu geringen Haftstrafen verurteilt worden.