In der Nähe von Barsinghausen: Zerstörte Autos nach dem Unfall im Februar 2022 Bild: dpa

Ein metallicblauer Audi A6 mit mehr als 250 PS gegen einen Cupra Formentor mit 310 PS auf einer zweispurigen Landstraße nahe Hannover. Beide Autos fahren nebeneinanderher und beschleunigen stark; die Tachonadel des Audi zeigt in der Spitze 186 Kilometer in der Stunde. Das Tempolimit auf der unübersichtlichen Strecke beträgt lediglich 70. Aus einer Kurve nähert sich Gegenverkehr. Ewa P. versucht einzuscheren, verliert kurz darauf die Kontrolle über ihren Audi, der quer in einen entgegenkommenden Nissan Qashqai schießt. Die beiden Kinder auf der Rückbank des Familienautos erleiden bei dem Aufprall tödliche Verletzungen.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover.



Am Montagmittag hat die große Strafkammer des Landgerichts ihr Urteil in dem Prozess gegen die beiden Raser verkündet: Die 40 Jahre alte Ewa P. wird wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge, vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung in mehreren Fällen zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Auch wird ihr für zunächst fünf Jahre die Fahrerlaubnis entzogen. Der ebenfalls 40 Jahre alte Marco S., der Fahrer des Cupra Formentor, erhält eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und verliert seinen Führerschein für drei Jahre.