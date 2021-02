Überfälle auf Geldtransporter : Reemtsma-Entführer Drach soll Raubserie verübt haben

Nach einer Serie von Raubüberfällen in Köln und Frankfurt ist der mutmaßliche Täter in den Niederlanden verhaftet worden. Es soll sich nach Informationen der Deutschen Presseagentur bei dem 60 Jahre alten Deutschen um den Reemtsma-Entführer Thomas Drach handeln. Das berichtete zuerst „bild.de“.

Die Ermittlungsbehörden bestätigten das zunächst nicht. Sie sprachen lediglich von einem „aus dem Rheinland stammenden Beschuldigten, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat und nach dem europaweit gefahndet worden war“. Die Staatsanwaltschaft hat die Auslieferung des Sechzigjährigen nach Deutschland beantragt.

Aus Sicht der Ermittler ist nun bestätigt, dass es sich um eine Raubserie gehandelt hat. So soll der Beschuldigte nicht nur die Tat in Frankfurt begangen haben, bei der der Geldbote im November 2019 durch Schüsse schwer verletzt worden war. Er wird auch für zwei weitere Raubüberfälle in Köln im März 2018 und März 2019 verantwortlich gemacht.

Zusammenhang von Beginn an vermutet

Bei dem Überfall am Flughafen Köln-Bonn soll der Täter ein Maschinengewehr benutzt haben. Über weitere Beteiligte machten die Ermittlungsbehörden zunächst keine Angaben. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Beschuldigte nicht allein gehandelt hat. Ihm wird gemeinschaftlicher schwerer Raub in drei Fällen zur Last gelegt sowie ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Der Verdacht, dass es eine Verbindung zwischen diesen Taten geben könnte, war schon unmittelbar nach dem Überfall in Frankfurt aufgekommen. So wurden die Taten nach demselben Schema verübt. In allen drei Fällen waren die Täter mit in den Niederlanden gestohlenen und falschen Kennzeichen unterwegs. In der Nähe des Tatorts hatten sie das Fluchtauto schließlich angezündet und waren weiter mit einem zweiten Wagen geflohen.

Nach dem Raubüberfall am Flughafen Köln-Bonn war damals die Tatwaffe, ein Sturmgewehr der Marke AK47, in dem vollständig ausgebrannten Audi gefunden worden.

Mit der Entführung von Jan Philipp Reemtsma im Jahr 1996 hatten die Geiselnehmer einen Millionen-D-Mark Betrag erpresst. 1998 wurde der Drahtzieher der Entführer, Thomas Drach, in Argentinien gefasst und Ende 2000 in Hamburg zu vierzehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.