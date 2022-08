Droh-Videos gegen Polizisten : „Kann das ersichtlich ernst gemeint sein?“

Blumen und Kerzen stehen an dem Tatort, an dem Ende Januar 2022 bei Kusel zwei Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurden. Bild: dpa

Die psychiatrische Gutachterin, die zum zweiten Prozesstag gegen den selbst ernannten „Cophunter“ vor dem Amtsgericht in Idar-Oberstein geladen ist, scheint beeindruckt von der Medienpräsenz: „Endlich mal was los hier“, sagt sie beim Betreten des Gerichtssaals.

Angeklagt ist der 56 Jahre alte ­Volker S. Seit seiner Festnahme am 9. Februar sitzt er in Untersuchungshaft. In einer Mail, die er nach den mutmaßlichen Morden an zwei Polizisten bei Kusel Ende Januar an die Polizeidirektion Idar-Oberstein verschickt hatte, und in zwei Videos, die er auf seinem Facebook-Account veröffentlichte, beleidigte er die Verstorbenen und die Berufsgruppe der Polizisten generell („Pisspagen“). Zudem verkündete er, er habe einen „Cophunter“-Verein gegründet. Er könne Polizisten zum Abschuss auf einen Feldweg in der Nähe eines Waldes locken.

Die Staatsanwaltschaft versteht das als öffentliche Aufforderung zu Straftaten, in diesem Fall zu Mord. Der Angeklagte, der sich während der Zeugenaussagen unablässig durch seinen grauen Kinnbart fährt und eine auffällige Kreuzkette trägt, ist im Video mit Helm und Schal bekleidet.

Die beiden Videos werden in der Verhandlung vorgeführt. S.’ Verteidiger fragt danach: „Kann das ersichtlich ernst gemeint sein?“ In einer kurzen Erklärung zu Beginn hat er sich im Namen seines Mandanten eingelassen: S. sei der Verfasser der Mail und der Videos. Mit beidem sei er „über das Ziel hinausgeschossen“. Für die Mail entschuldige er sich. Die Videos seien Satire gewesen.

Ein junger LKA-Beamter, der zu der extra eingerichteten Ermittlungsgruppe „Hate Speech“ gehörte, sagt aus, er und seine Kollegen hätten die Videos so verstanden, dass „absolute Handlung“ geboten gewesen sei. In S.’ Wohnung in Hausen, etwa 30 Kilometer von Idar-Oberstein entfernt, fanden sich neben diversen Notebooks und Handys eine Armbrust mit zehn Pfeilen, eine Präzisionsschleuder, ein Baseballschläger und ein gefälschter Impfpass. Dort hingezogen war der Mann erst im November 2021 aus Erftstadt, angeblich weil er durch die Flut seine Bleibe verloren habe. Die Gemeinde verweist hingegen darauf, dass er die Miete seiner Wohnung nicht mehr gezahlt habe.

Der Angeklagte war bereits im Januar psychisch auffällig gewesen. Er meldete bei der Polizeidienststelle in Idar-Oberstein telefonisch, er habe einen vom FBI gesuchten Kinds­mörder identifiziert; die ausgesetzte Belohnung reklamierte er für sich. Am 11. Januar suchten Beamte ihn zu Hause auf. Dabei machte S. den Eindruck, unter Verfolgungswahn zu leiden, sodass er auf die psychiatrische Station eines Krankenhauses gebracht wurde. Der ihn untersuchende Arzt stellte eine psychische Erkrankung fest, entließ ihn jedoch wieder. Diese „Vorgeschichte“, so der Verteidiger, sei keine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung für das Geschehen drei Wochen später.