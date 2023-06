Aktualisiert am

Hungerten, um Jesus zu treffen : Ermittler suchen immer noch nach 600 Sekten-Opfern in Kenia

Die Regierung will alle Bürger der Hungersekte retten – „tot oder lebendig“. Das Suchgebiet im Südosten von Kenia ist riesig. Hunderte Mitglieder gelten weiterhin als verschwunden.

Ende April: Ausgehobene Massengräber im Shakahola-Wald in Kenia Bild: AFP

In Kenia hat in den vergangenen Monaten ein Dorf großes Aufsehen erregt. In Shakahola im Südosten des Landes machte die Polizei einen grausigen Fund: Sie fand Massengräber mit Hunderten Mitgliedern einer Sekte, die sich zu Tode hungerten, um Jesus zu treffen. Unter den Opfern entdeckten die Ermittler viele Kinder. Obduktionen hatten gezeigt, dass einige der Sektenmitglieder wohl noch lebend begraben wurden. Von Zeit zu Zeit fanden die Ermittler neue Massengräber – das ganze Ausmaß ist bis heute nicht ganz klar.

Martin Franke Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET.



Angeführt wurde die Sekte von dem umstrittenen Fernsehprediger und Evangelisten Paul Mackenzie der „Good News International Church“. Er wurde schon Mitte April wegen des Verdachts, eine Sekte zu führen, festgenommen. Auf seinem Anwesen, dem Shakahola Forest, fanden die Ermittler die Massengräber.

Mittlerweile wurden 264 Leichen ausgegraben, zuletzt kamen sechs weitere Leichen dazu. Die kenianische Polizei habe 45 Personen festgenommen und 95 Personen vor dem Hungertod gerettet, berichtete die Nachrichtenseite „CapitalFM“ am Freitag. Um Opfer zu identifizieren, haben die Behörden DNA-Proben genommen. Sicher ist aber auch, dass immer noch mehr als 600 Mitglieder der Sekte fehlen.

Regierung sucht Opfer – „tot oder lebendig“

Mathias Shipeta vom Rettungsteam, der seit März Opfer der Sekte betreut, berichtete gegenüber der BBC von einer Begegnung mit einem Opfer. „Er sagte mir: ‚Ich will zurück zu Shakahola und mein Fasten vollenden‛.“ Shipeta zeigt sich schockiert über die Taten: „Es war entsetzlich. Der Ort was sehr ruhig.“ Es wird vermutet, dass die Gräber auf einer Fläche von rund 150 Quadratkilometern verteilt sind. Das Gebiet ist unwegsam. Die Regierung wolle trotzdem alle Bürger auf der weitläufigen Chakama Ranch retten – „tot oder lebendig“.

Unterdessen läuft ein Verfahren gegen den Fernsehprediger Mackenzie. Innenkabinettssekretär Kithure Kindiki sagte dazu: „Dies ist ein Fall wie kein anderer und wir können es uns nicht leisten, ihn zu verlieren. Dieser Fall gegen Mackenzie muss gewonnen werden, die Täter müssen verurteilt werden.“

Kindiki bekräftigte außerdem die Absicht der Regierung in Nairobi, den Shakahola-Wald in eine nationale Gedenkstätte umzuwandeln.