Prozess in Wien : Hohe Haftstrafen für drei Männer nach Vergewaltigung und Tod einer Dreizehnjährigen

Drei junge Afghanen sind in Wien zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Sie hatten eine Dreizehnjährige mit Ecstasy betäubt und dann vergewaltigt, das Mädchen starb an einer Überdosis.

In Wien sind drei Afghanen am Freitag im Prozess um die Vergewaltigung und Tötung eines 13 Jahre alten Mädchens schuldig gesprochen und zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Das Kind wurde am 26. Juni 2021 frühmorgens in Wien-Donaustadt leblos an einen Baum gelehnt gefunden. Die Todesursache war eine hohe Überdosis des Wirkstoffs MDA („Ecstasy“), der Tod trat durch Vergiftung und Ersticken ein. Angeklagt waren drei junge Männer zwischen 19 und 24 Jahren, die aus Afghanistan stammen und in Österreich Schutz gesucht haben.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

Der älteste der drei wurde wegen Mordes, die beiden anderen wegen Mordes durch Unterlassen schuldig gesprochen, außerdem alle drei wegen Vergewaltigung. Der 24 Jahre alte Mann erhielt durch das Geschworenengericht eine lebenslange Haftstrafe, die beiden anderen, die zum Tatzeitpunkt unter 21 Jahren waren, 20 und 19 Jahre Haft. Das Urteil ist, ehe sich Anklage und Verteidigung geäußert haben, noch nicht rechtskräftig.

Die Angeklagten bestritten eine Vergewaltigung

Die drei Angeklagten hatten im Verfahren zugegeben, mit dem Mädchen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben, bestritten aber jeweils für sich eine Vergewaltigung und warfen einander gegenseitig vor, für die Verabreichung der tödlichen Dosis Ecstasy verantwortlich gewesen zu sein. Ihre Verteidiger riefen die Geschworenen auf, zu differenzieren und zu urteilen, ob die Tat dem Einzelnen nachgewiesen werden könne.

Die Staatsanwaltschaft warf den Angeklagten hingegen vor, dass sie durch Leugnen und gegenseitiges Beschuldigen versucht hätten, „sich vom sinkenden Schiff retten". Sie hätten eine gemeinschaftliche Tat begangen und versuchten, sie gemeinschaftlich zu vertuschen. Jeder Angeklagte wolle glauben machen, er habe mit dem Mädchen einvernehmlich geschlafen (teils gegen Geld). Wie dem Mädchen das Rauschgift verabreicht wurde und was mit ihm dann geschah, wollte aber jeder der drei nicht mitbekommen haben. Die plädierende Staatsanwältin befand, in den Aussagen der Angeklagten fehle jedes Anzeichen ehrlich gemeinter Reue. Mangels mildernder Umstände sei die Höchststrafe zu verhängen.

Rauschgiftmenge deutet auf gezielten Mord hin

Die Tatsache des Geschlechtsverkehrs war aufgrund von DNA-Spuren nicht zu leugnen, doch der medizinische Befund deutete zudem wegen einschlägiger Verletzungen klar auf eine Vergewaltigung hin. Im Laufe des Gerichtsverfahrens hatten sich Hinweise ergeben, dass es sich nicht nur um Vergewaltigung mit Todesfolge gehandelt habe, wie es in der Anklage hieß, sondern um Mord. Darauf deute die Menge des Rauschgifts hin, die laut dem toxikologischen Gutachten eine dreifach letale Dosis darstellte. Die Prozessvertreter der Angehörigen als Nebenkläger verwiesen darauf, dass zwei der Angeklagten wegen Rauschgiftvergehen vorbestraft sind und gewusst haben müssten, dass diese Dosis tödlich sein würde. Die Höchststrafe wäre bei Mord und bei Vergewaltigung mit Todesfolge gleich, doch sei diese Klarstellung für die Opferangehörigen wichtig, gaben deren Anwälte an.

Das Mädchen aus Tulln an der Donau war als „Ausreißerin“ bekannt. Das ging auch aus der Aussage einer 17 Jahre alten Freundin an einem der insgesamt sieben Prozesstage hervor, mit der sie des Öfteren die Schule schwänzend nach Wien gefahren war. Die Freundin gab an, sie habe zusammen mit dem späteren Opfer einen der drei jungen Afghanen in der Zeit vor der Tat zweimal getroffen. Die Dreizehnjährige habe ihn über Instagram kennengelernt, doch eine Beziehung der beiden, wie sie der Angeklagte angegeben hatte, könne sie sich nicht vorstellen, sagte die Zeugin aus. Bei einem dieser Treffen habe der junge Mann den Mädchen Tabletten zugesteckt und sei gegenüber der Jüngeren zudringlich geworden. Die Freundin habe sie dann weggezogen.

Am Abend vor der Tat fuhr das spätere Opfer mit einem Bekannten aus Tulln nach Wien, trennte sich dann aber von ihm. Die Ankläger rekonstruierten den weiteren Ablauf so: Das Mädchen habe sich mit dem Afghanen, den sie kannte, und dessen beiden Bekannten getroffen. Sie sei mit ihnen in die Wohnung eines der Drei gegangen. Dort sei Rauschgift konsumiert worden, zunächst offenbar tatsächlich einvernehmlich. Um zwei Uhr morgens habe das Mädchen noch mit dem Freund, mit dem sie nach Wien gefahren war, telefoniert, da sei es ihr laut Aussage des Mannes aus Tulln noch „gut“ gegangen. Als das Mädchen, so die weitere Rekonstruktion, sich dann nicht zum sexuellen Verkehr bereiterklärt habe, sollen die drei Männer den Plan gefasst haben, sie dazu bewusstlos zu machen. Sie hätten ihr mindestens sechs Tabletten ins Getränk gemischt und sich anschließend an ihr vergangen.

Ein Angeklagter wurde im Ausland gefasst

Sie haben Handy-Filmaufnahmen gemacht, die im Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezeigt wurden. Darauf soll auch der Todeskampf des Mädchens zu sehen sein. Die drei Männer wollen versucht haben, ihren Zustand zu verbessern, indem sie ihr etwas zu trinken gaben und sie abduschten, doch das half nicht. Daraufhin brachten sie das leblose Opfer ins Freie und lehnten es an den Baum. Sie riefen – vorgeblich als Passanten – den Notarzt an, als das Mädchen nach dem Befund des Gerichtsmediziners bereits tot war.

Zwei der Angeklagten wurden bald nach der Tat festgenommen, zusammen mit einem dritten, der aber aus diesem Verfahren ausschied, weil von ihm keine DNA-Spuren am Opfer gefunden wurden. Er büßt derzeit eine Haftstrafe wegen Rauschgifthandels ab und sagte als Zeuge aus. Er hatte das Ecstasy beschafft und soll von den anderen am frühen Morgen kontaktiert worden sein, um Rat zu geben, wie man das Mädchen wieder munter machen könne. Der älteste der drei Angeklagten floh ins Ausland, wurde aber im Sommer 2021 in London aufgespürt und festgenommen. Er ist derjenige, der wegen Mordes für schuldig befunden wurde.