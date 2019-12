Schaden in Millionenhöhe : Hinweise auf Betrug mit Kindergeld

Den nordrhein-westfälischen Behörden ist nach einem Bericht der „Rheinischen Post“ ein bislang beispielloser Schlag gegen Kindergeldbetrüger gelungen. Wie die Zeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, sollen in Krefeld Familien aus Südosteuropa vermutlich jahrelang für rund 90 Kinder Kindergeld bezogen haben, die gar nicht in der Stadt lebten. Entstanden sein soll ein Schaden in Millionenhöhe. Der vom Landeskriminalamt Düsseldorf durchgeführte Einsatz habe bereits vor einem halben Jahr stattgefunden, die Ermittlungen dauerten noch an.

Wie es in dem Bericht weiter hieß, sollen die Behörden den mutmaßlichen Sozialleistungsbetrügern durch eine umfassende Auswertung von Daten auf die Spur gekommen sein, die verschiedene städtische Krefelder Ämter wie das Jugend- und Schulamt sowie das örtliche Jobcenter zusammengetragen hätten. Das nordrhein-westfälische Innenministerium bestätigte die Durchsuchungsaktion.

Im Landeskriminalamt Düsseldorf gibt es seit einem Jahr eine gemeinsam von den Ministerien für Inneres, Justiz und Finanzen eingerichtete Taskforce, in der Polizisten, Steuerfahnder und Staatsanwälte zusammenarbeiten. Aufgabe der in Deutschland einmaligen Einheit ist es, neben Fällen von gewerbsmäßiger Geldwäsche und Terrorfinanzierung auch organisierten Sozialleistungsmissbrauch aufzudecken.