„Hells Angels“ : Prozess gegen Frank Hanebuth beginnt

Aktualisiert am

Der angeklagte Ex-Rockerboss Frank Hanebuth sitzt im November 2022 in einem Gerichtssaal vom Landgericht Hannover. Bild: dpa

Knapp zehn Jahre nach seiner Festnahme in Spanien soll am 23. Januar der Prozess gegen den deutschen Rockerboss Frank Hanebuth vor dem Nationalen Staatsgerichtshof in der spanischen Hauptstadt Madrid beginnen. Dem 58 Jahre alten Hanebuth werden unter anderem Drogenhandel und Zuhälterei vorgeworfen. Der ehemalige Profiboxer Hanebuth bestreitet die Vorwürfe.

Gemeinsam mit anderen mutmaßlichen Mitgliedern der „Hells Angels“ war Hanebuth im Juli 2013 auf einer Finca auf Mallorca festgenommen worden und verbrachte anschließend zwei Jahre in Untersuchungshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis in Cádiz. Ende 2016 kehrte Hanebuth nach Hannover zurück und wurde von der dortigen Rockerszene euphorisch begrüßt.

Hanebuth war zuvor lange Zeit Chef des Hannoveraner Chapters der „Hells Angels“ gewesen und hatte mit seiner Bande das Rotlichtviertel der niedersächsischen Landeshauptstadt kontrolliert. Als die dortige Polizei nach kritischer Berichterstattung der Presse zunehmend schärfer gegen die „Hells Angels“ vorging, löste sich das Chapter Hannover im Jahr 2012 auf. Hanebuth versuchte daraufhin mutmaßlich, seine Geschäfte noch stärker nach Mallorca zu verlegen.

Mehr zum Thema 1/

Erst im November 2022 wurde Hanebuth vor dem Landgericht Hannover wegen eines Vorgangs aus dem Jahr 2018 zu einer Geldstrafe in Höhe von 4800 Euro verurteilt. Damals war der Besitzer einer Autowerkstätte von mehreren Mitgliedern der „Hells Angels“ aufgesucht und geschlagen worden, die bei ihm Mietforderungen in Höhe von 2500 Euro eintreiben wollten. Auch Hanebuth gehörte zu dieser Gruppe.