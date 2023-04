Das frühere Wohnhaus des als „Kannibalen von Rotenburg“ bekannt gewordenen Armin Meiwes ist bei einem Brand völlig zerstört worden. Das Feuer in Rotenburg an der Fulda (Landkreis Bad Hersfeld-Rotenburg) war in der Nacht zum Montag ausgebrochen, Anwohner hatten gegen 3.20 Uhr die Feuerwehr alarmiert, wie eine Polizeisprecherin in Fulda mitteilte. Die Ursache für das Feuer in dem leerstehenden Gebäude war zunächst unklar. Die Polizei schloss Brandstiftung nicht aus.

Die Flammen seien inzwischen vollständig gelöscht, teilte die Polizei weiter mit. Die Feuerwehr bewache noch letzte Glutnester. Am Vormittag war eine Begehung der Brandstelle wegen der Hitze noch nicht möglich. Dies sollte im weiteren Tagesverlauf geschehen. Die Kripo Bad Hersfeld hat die Ermittlungen übernommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf eine untere sechsstellige Summe.

Mehr zum Thema 1/

Das Haus in Rotenburg an der Fulda (Kreis Hersfeld-Rotenburg) steht seit Jahren leer. Der ehemalige Bewohner des Hauses sitzt wegen Mordes und Störung der Totenruhe in Haft. Der Computertechniker hatte im Jahr 2001 einen Internet-Bekannten getötet, zerlegt und Teile des Körpers gegessen – der Fall und die anschließenden Verhandlungen hatten deutschlandweit großes Aufsehen erregt. Verhaftet worden war Meiwes im Dezember 2002.