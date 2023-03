Ein 65 Jahre alter Landwirt und FDP-Politiker ist in der Nacht zu Sonntag angeschossen worden. Ermittlern zufolge seien die Schüsse in Hattenhofen bei Stuttgart durch das Fenster abgegeben worden.

Absperrung am Tatort: In der Nacht zu Sonntag fielen in Hattenhofen (Landkreis Göppingen) Schüsse. Nach Angaben des örtlichen Landrats wurde dabei ein FDP-Kommunalpolitiker verletzt. Bild: dpa

Ein baden-württembergischer Lokalpolitiker ist in seiner eigenen Wohnung angeschossen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand seien die Schüsse in Hattenhofen bei Stuttgart von außen durch ein Fenster abgegeben worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Ulm am Montag mit. Informationen des Südwestrundfunks zufolge handelt es sich um einen Politiker der FDP, laut Ermittlern besteht keine Lebensgefahr.

Am frühen Sonntagmorgen habe ein Zeuge Schüsse bei der Polizei gemeldet, hieß es in der Mitteilung weiter. Wer geschossen habe, sei noch unbekannt. Das Opfer, ein 65 Jahre alter Landwirt und Politiker des Kreistags, sei in eine Klinik gebracht worden.

Die Polizei bildete eine Sonderkommission und will auch prüfen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Schüssen in Hattenhofen und Schüssen, die in den vergangenen Wochen immer wieder von anderen Orten in Baden-Württemberg gemeldet und durch die auch Menschen verletzt worden waren. Die Ermittler baten um Zeugenhinweise.