Handtaschenraub : Ein besonders hässliches Verbrechen

Die Angst vor Kriminalität ist bei älteren Menschen sehr viel größer als das Risiko, tatsächlich Opfer eines Handtaschenraubs zu werden. Was aber, wenn es doch passiert? Gisela H. musste es am eigenen Leib erleben. Ein Besuch in Berlin.

Der Arzt hatte gesagt: Laufen, laufen. Also geht Gisela H. zu Fuß, ob es wehtut oder nicht. 2019 hatte sie die neue Hüfte bekommen. 2020 war ihr Mann gestorben. 2021: an den Augen operiert und die Zähne neu. Jetzt könnte Ruhe einkehren, findet sie, endlich Schluss mit den schlimmen Dingen. Am 5. September 2021 wird Gisela H. überfallen. Sie ist 81 Jahre alt.

Ihre Handtasche trägt sie wie immer schräg über der Schulter, schon aus Angst, sie sonst irgendwo zu vergessen. Sie hat das weiße Modell genommen, ihre Sommerhandtasche, die so gut zu heller Kleidung passt. Darin, üblicherweise: Streichhölzer und Feuerzeug für die Kerze auf dem Friedhof sowie eine Nagelschere, falls die Blumen nicht in die Vase passen. Außerdem ein zusammengefalteter Beutel: „Ich bin eine Ostfrau. Wir haben immer einen Beutel mit, falls es unterwegs was gibt.“ Wie jeden Sonntag besucht sie das Grab ihres Mannes. Normalerweise geht sie anschließend einen Kaffee trinken, „man muss sich ja etwas Gutes tun“, bei schönem Wetter bestellt sie Eiskaffee. Aber der Sonntag ist trüb, kein Eiskaffeewetter. Außerdem macht ihr das Laufen Mühe. Der Rückweg zu ihrer Wohnung im Südosten Berlins dauert eine halbe Stunde.

Der Täter schubste sie zunächst zu Boden

Eigentlich ist Gisela H. gut zu Fuß, aber am 5. September braucht sie eine Pause. Vermutlich hat sie sich am Vortag übernommen. Ihre Welt ist klein geworden in den sieben Jahren, in denen sie ihren krebskranken Mann gepflegt hat. Fast 59 Ehejahre, am Ende konnte er gerade noch selbst essen, sonst nichts. Wenn Gisela H. von diesen letzten schweren Jahren erzählt, bricht ihre Stimme. Dabei schaut sie sonst oft verschmitzt und lacht gern. Oder sie zeigt Fotos von den Urenkeln. Am Tag vor dem Überfall ist sie zum ersten Mal seit Jahren am Alexanderplatz gewesen. Hatte sich mit einer Freundin verabredet, die sie noch von ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin kennt, und extra zwei Fünfzig-Euro-Scheine eingesteckt. Für den Fall, dass man noch ins Kaufhaus will. Manchmal leistet sie sich doch so gern eine neue Bluse.

Am Nachmittag des 5. September ruht sich Gisela H. vor dem Backsteinbau, in dem ihre Kinder zur Schule gegangen sind, im Wartehäuschen der Bushaltestelle einen Moment aus. Was dann passiert, hat sie am Montag vor dem Berliner Landgericht erzählt: Von links nähert sich ein junger, schlanker, dunkelhaariger Mann, der zunächst auf den Bus zu warten scheint. Als sie weitergeht, hört sie seine Schritte. „Was geht der denn so langsam wie eine alte Frau?“, denkt sie, und weil ihr „nicht so ganz wohl dabei ist“, bleibt sie stehen. Tut so, als würde sie die Wahlplakate am Laternenpfahl studieren, lässt den Mann überholen. Als er daraufhin an der nächsten Bushaltestelle anhält, geht sie unbesorgt vorbei.

Dann, plötzlich, wird sie von hinten an den Armen gepackt und ihr Oberkörper nach vorne gedrückt. Sie sieht eine Messerklinge, eine Handbreit vor ihrem Bauch. Jemand zerrt an ihrer Tasche. Dann ein Schnitt, der Mann durchtrennt den Schulterriemen und läuft mit der Tasche davon. Vorher jedoch schubst er Gisela H. zu Boden.

Der Vater ermahnte ihn vor seiner Zeit in Deutschland

Knapp drei Monate später schaut sie dem jungen dunkelhaarigen Mann zum ersten Mal ins Gesicht und fragt: „Ob Sie das bei Ihrer Großmutter auch machen würden?“

Täter, die älteren Damen die Handtasche rauben, sind typischerweise junge Männer, oft gerade erst oder noch nicht erwachsen. Meistens reißen sie den Frauen im Vorbeifahren oder Vorübergehen den Riemen von der Schulter, wogegen man sich schützt, indem man die Tasche diagonal trägt wie Gisela H. Der junge Mann hingegen, der sich vor dem Landgericht Berlin verantworten muss, weil er nicht nur die 81-Jährige, sondern keine Stunde zuvor auch eine 86 Jahre alte Frau auf Krücken in ihrem eigenen Hausflur überfallen hat, ist ein merkwürdiger Fall. Einer der Polizisten, der an seiner Festnahme kurz nach der zweiten Tat beteiligt war, sagt bei Gericht: „Er war nicht der klassische Räuber.“