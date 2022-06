Polizei sucht Rempler : Mordkommission ermittelt nach tödlichem Sturz an Hamburger S-Bahnhof

In Hamburg ist ein am S-Bahnhof Ohlsdorf ums Leben gekommener Mann vor seinem Sturz möglicherweise gezielt auf die Gleiße gestoßen worden. Die Polizei sucht nun nach dem Tatverdächtigen.

Ein Mann ist am Dienstagnachmittag in Hamburg am S-Bahnhof Ohlsdorf ums Leben gekommen. Er sei mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur. Daraufhin sei er mit einer anderen Person kollidiert und zwischen eine fahrende S-Bahn und die Bahnsteigkante geraten. Der Mann habe so starke Verletzungen erlitten, dass er starb.

Nach Zeugenaussagen sowie der Auswertung von Videoaufnahmen sei der Sechsundfünfzigjährige an der Haltestelle Ohlsdorf mit seinem Fahrrad um 16:20 Uhr über einen Bahnsteig von Gleis 2 gerollt, mit einem Fuß auf dem Pedal stehend. Der Unbekannte habe den Mann „augenscheinlich bewusst“ gestoßen, so dass dieser auf die Gleise stürzte. Danach geriet er zwischen zwei Waggons einer in diesem Moment anfahrenden S-Bahn, wurde dann zwischen Zug und Bahnsteigkante eingeklemmt. Passanten hätten den Mann aus dem Gleisbett gezogen. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. So geht es aus dem Lagedienst der Polizei hervor.

Der mutmaßliche Rempler ergriff daraufhin die Flucht und entfernte sich unerkannt. Mittlerweile ermittelt das Landeskriminalamt. Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden könne, habe die Mordkommission übernommen, sagte ein Polizeisprecher der dpa.

Laut Aufnahmen von Videokameras im Bahnhof ist der Gesuchte zwischen etwa 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und ein Brillenträger. Er trug zum Tatzeitpunkt ein hellblaues Hemd und eine dunkle Jacke.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 bei der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.