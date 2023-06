Hamad 45 gegen Abou-Chakers : Wie ein „Rapper-Krieg“ eskalierte

Der Rapper Bushido hat schon oft zurückgewiesen, dass sein früherer Manager Arafat Abou-Chaker für ihn andere Rapper eingeschüchtert und bedroht habe. Jetzt hat sich ein alter Kontrahent Bushidos in einem Interview auf Youtube zu Wort gemeldet – und ­beschrieben, wie ein Konflikt zwischen ihm und Bushido vor Jahren zunächst zu Drohungen durch Abou-Chaker führte und schließlich in einer Massenschlägerei und Schießerei mit Mitgliedern des Abou-Chaker-Clans endete.

Der Rapper heißt Hamad 45, lebte früher in Essen und wurde vergangenes Jahr aus dem Gefängnis in den Libanon abgeschoben, so konnte er seine Haftstrafe um vier Jahre verkürzen. Dort posierte er jetzt für ein Interview mit dem Youtuber Ahmed „Sharo“ Sharif mit Kriegswaffen – und erzählte, wie es 2017 zu dem „Rapper-Krieg“ kam, wie der Konflikt in den Medien genannt wurde. Bis heute kann man auf Youtube sehen, wie damals vor einer Werkstatt in Oer-Erkenschwick in Nordrhein-Westfalen Männer mit Pistolen, Baseballschlägern und Macheten aufeinander losgingen.

Am Ende schoss Hamad 45 einem Cousin von Arafat Abou-Chaker und einem anderen Mann ins Bein. Danach flüchtete er in einem Auto und ließ drei seiner Freunde zurück. Der schwer verletzte Cousin von Abou-Chaker verfolgte sie, bedrohte sie mit einer Handfeuerwaffe und verprügelte sie mit seinen Männern mit Baseballschlägern. Hamad 45 wurde später wegen gefährlicher Körperverletzung zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

„Ich werde Arafat töten“

Der Konflikt begann laut Hamad 45 im Jahr 2015, als er in einem Streit zwischen Bushido und dem Rapper Manuellsen Partei für Bushidos Gegner ergriff. „Das hat Arafat nicht gefallen, dass ich gegen ­Bushido geschossen habe“, sagt er in dem Youtube-Interview. Abou-Chaker habe ihm gesagt, dass Bushido „sein Brot“ sei, und er durch ihn Geld verdiene. Es sei zu „Stadtbesuchen“ durch die Abou-Chakers bei ihm in Nordrhein-Westfalen gekommen, sagt Hamad 45.

Weil der Streit nicht geklärt werden konnte, sei er mit Familienmitgliedern, einer Kalaschnikow und einer Handfeuerwaffe nach Berlin gefahren. Abou-Chaker sei zu einem Treffen aber nicht persönlich erschienen, sondern habe ein Familienmitglied geschickt. „Der kommt nie persönlich“, sagt Hamad 45, der Abou-Chaker einen „Feigling“ nennt. Der Konflikt sei aber gewaltlos geklärt worden. Hamad 45 sagt, ein Cousin habe ihn danach gewarnt, dass Abou-Chaker mit der Polizei zusammenarbeite, das wisse jeder in Berlin. Deswegen solle er die Waffen lieber nicht mit zurück im Auto nach Nordrhein-Westfalen nehmen. Und tatsächlich sei er dann auf dem Weg von der Polizei kontrolliert worden. „Aber wir haben alles in Berlin gelassen.“

Trotzdem sei die Situation für ihn geklärt gewesen – bis er 2017 öffentlich kritisiert habe, dass „Hobby-Muslime“ mitten im Ramadan Konzerte geben und sich vor Jugendlichen „besaufen“. Bushido sei zu dieser Zeit in Nordrhein-Westfalen auf­getreten, sagt Hamad 45, deswegen habe Abou-Chaker bei ihm angerufen und ihn beleidigt. Zwei Wochen später sei es zu der Schießerei in Oer-Erkenschwick gekommen. Abou-Chaker habe vorher seinen Cousin vorgeschickt, der ihn im Internet beleidigt habe. Daraufhin habe er seine „Knarre“ genommen und sei zu der Werkstatt von Abou-Chakers Cousin gefahren, sagt Hamad 45. Dort hätten ihn mehrere Männer erwartet, Abou-Chakers Cousin habe ihn mit einem Baseballschläger attackiert. „Und dann habe ich geschossen.“

Abou-Chaker bezeichnete Hamad 45 am Freitagnachmittag auf Instagram als „Märchenerzähler“ und kündigte an, am Sonntag auf Tiktok zu dem Video Stellung zu nehmen.

Das Youtube-Interview endet mit einer Drohung gegen ihn. Ein Mann, der vermummt hinter Hamad 45 mit einer Kriegswaffe steht, sagt: „Ich werde Arafat töten.“ Dann schießt er in die Luft.