Attacke in Halle : Mutmaßlicher Täter nach Gewaltverbrechen festgenommen

In Halle ist eine 18 Jahre alte Frau aus Afghanistan von einem Mann schwer verletzt worden und kurz darauf gestorben. Die Polizei hat ihn nun in Frankfurt gefasst.

In Halle (Saale) ist eine 18 Jahre alte Frau einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen. Die junge Frau aus Afghanistan war am Dienstagmittag mit schwersten Verletzungen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gefunden worden, wie die Polizei berichtete. Im Krankenhaus erlag sie am Nachmittag ihren Verletzungen.

Die Polizei schrieb daraufhin den 30 Jahre alten Afghanen Rami D. zur Fahndung aus, der dringend tatverdächtig ist. Nach Informationen des „Mitteldeutschen Rundfunks“ hat die Polizei den Mann in Frankfurt am Main am Hauptbahnhof gefasst und verhaftet. Der Tatverdächtige soll am Vormittag nach Halle überführt werden.

Auf welche Weise die Frau verletzt wurde, wollte die Polizei aus Ermittlungsgründen bisher nicht sagen.