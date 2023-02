Als die Mitglieder der Kammer in den Saal kommen, steht Marcus R. schon. Rasch streicht er sich noch über den ohnehin faltenfreien Pullover. Dann ist der schmächtige, unscheinbare Mann bereit für sein Urteil. Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Säuglingen und Kleinkindern in 116 Fällen verurteilt ihn das Landgericht Köln zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft. Ob er jemals wieder auf freien Fuß kommt, ist fraglich. Denn die Kammer ordnet am Dienstag wegen hoher Rückfallgefahr zudem die anschließende Sicherungsverwahrung gegen den 45 Jahre alten Mann aus Wermelskirchen an.

Bis Ende 2021 war R. ein erfolgreicher Computerspezialist, zuletzt in führender Funktion bei einem Chemiekonzern tätig. Mit seiner (wie er es in der Hauptverhandlung formulierte) „Traumfrau“ – die er spät fand und erst 2018 heiratete – unternahm er Luxusreisen nach Singapur und Neuseeland. 2020 dann bauten sich die beiden in Wermelskirchen für eine Million Euro ihr „Traumhaus“. Doch in diesem Haus habe es im übertragenen Sinn einen dunklen Kellerbereich gegeben, sagt der Vorsitzende Richter Christoph Kaufmann in der Urteils­begründung. In menschenverachtender Weise habe R. seine pädophile Sexualität ausgelebt. „Die Kinder sind für Sie beatmete Sex-Toys“, formuliert der Richter in Anspielung auf die Einschätzung der vom Gericht bestellten Gutachterin.