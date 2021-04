Aktualisiert am

Haftstrafe für Gaffer in Australien

Sterbende nach Unfall gefilmt : Haftstrafe für Gaffer in Australien

Ein Australier, der nach einem Unfall tödlich verletzte Polizisten gefilmt und verhöhnt hatte, ist am Mittwoch zu zehn Monaten Haft verurteilt worden. Da der 42 Jahre alte Mann seit 300 Tagen in Haft sitzt, wird er voraussichtlich schon bald freikommen. Richter Trevor Wraight bezeichnete die Tat des Mannes als „herzlos, grausam und schändlich“. Der Hypothekenmakler hatte sich schuldig bekannt, mit seinem Verhalten gegen den „öffentlichen Anstand“ und andere Gesetze verstoßen zu haben. Zudem hatte er sich bei den Familien der Verstorbenen entschuldigt. Diese hatten die Entschuldigung aber nicht angenommen und zeigten sich enttäuscht über das Urteil.

Der besonders krasse Fall eines Gaffers erregt seit vergangenem Jahr in Australien die Gemüter. Der Mann bezeichnet sich selbst als „meistgehasste Person Australiens“. Er war wegen Raserei mit seinem Sportwagen nahe Melbourne auf der Autobahn von der Polizei angehalten worden. Als die Beamten ihn festnehmen wollten, kam ein Lastwagen aus der Spur und fuhr in die Gruppe der vier Polizisten hinein. Der Sportwagenfahrer aus einem Vorort von Australiens zweitgrößter Stadt kam selbst unbeschadet davon.

Die Polizisten starben an ihren Verletzungen. Nach dem Unfall hatte er sie minutenlang mit seinem Handy gefilmt. Seine Aufnahmen hatte der Mann mit beleidigenden und unflätigen Bemerkungen live kommentiert. Eine Beamtin, die unter dem Lastwagen feststeckte, verspottete er, während sie wahrscheinlich noch um ihr Leben rang. Während der Richter das Verhalten des Mannes mit scharfen Worte verurteilte, sah er jedoch keine Mitschuld des Mannes an dem Tod der Polizisten. Zudem müsse berücksichtigt werden, dass der Mann in der Öffentlichkeit seither „dämonisiert“ worden sei.